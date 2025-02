Hairstylistul Adi Constantin a șocat audiența la petrecerea aniversară pentru împlinirea celor 39 de ani. Până și fetele de oraș sunt geloase pe silueta lui. Cum a slăbit aproape 40 de kilograme

Adi Constantin și-a sărbătorit ziua de naștere cu mare fast la finalul săptămânii trecute, iar alături de el au fost multe personaje din lumea bună a Capitalei. Hairstylistul vedetelor a împlinit 39 de ani, iar la petrecere a uimit audiența aflată la aniversarea sa. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adi Constantin a dezvăluit cum a slăbit în 10 luni 37 de kilograme. Un lucru e cert, drumul nu a fost deloc ușor și lipsit de sacrificii.

Adi Constantin și-a schimbat radical stilul de viață la 38 de ani, dorind ca la 39 de ani să fie cu totul alt om. Ambiția sa a ajuns la cote mari, căci dintr-o persoană care cântărea peste 100 de kilograme a ajuns să poarte ținute de mărimea S.

Hairstylistul a renunțat treptat la carbohidrați, dulciuri, băuturi acidulate și a început să facă sport. A trecut prin multe provocări, deoarece nu i-a fost ușor să renunțe la delicatesele din bucătăria românească, însă a făcut față cu brio tentațiilor și astfel a ajuns să aibă o siluetă de manechin.

Cum a slăbit Adi Constantin 37 de kilograme

Dar să vedem în ce constă dieta hairstylistului și cum l-a ajutat antrenorul să ajungă la silueta mult dorită. Proteina și fibrele sunt secretul.

„Dieta mea este diferită față de cea din trecut, în sensul că treptat mi-am schimbat complet stilul de viață. De exemplu, cafeaua o consum doar cu lapte vegetal. De altfel, am o listă cu vitamine zilnice pentru imunitate, plus suplimente la recomandarea antrenorului, el fiind și tehnician nutriționist, suplimente care întăresc atât imunitatea, cat și rezistența pe parcursul antrenamentului. Ce este important pentru dieta mea este faptul că în meniul meu am o masă bogată în fibre și proteine odată pe zi, la prânz (legumele, carne la grătar, orez simplu).

Iaurturi 0% grăsimi cu afine, proteină vegetală care menține senzația de sațietate, care contribuie la construirea mesei musculare și susține recuperarea, se găsesc într-o varietate bogată de arome sunt niște shake-uri care sunt recomandate pentru persoanele ca și mine, care urmează o dietă scăzută în carbohidrați. Genul acesta de shake proteic conține 23 de vitamine și minerale esențiale. Proteina de cea mai înaltă calitate în cantitate mare de 25 gr și 9 gr de fibre cu numai 180 calorii per porție. Faptul că nu consum cina este decizia mea proprie, deși antrenorul mă ceartă și mă îndrumă să mănânc și seara, însă eu am fost obez și atunci am această reținere cu referire la a lua cina seara”, a declarat Adi Constantin pentru CANCAN.RO.

Motivația lui Adi Constantin a venit dintr-un mesaj al fostei Miss Universe SUA

Adi Constantin a avut probleme cu greutatea în trecut, nu prea era atent la ce mănâncă, nefiind aproape deloc interesat de alimentația sa. Ambiția și-a spus cuvântul și a reușit să scape de kilogramele în plus, dar și să-și tonifice corpul.

„Pe toată perioada vârstei de 38 de ani m-am gândit la un singur mesaj. Dacă nu acum, atunci când? Nu este mâine, nici ieri, este timpul acum. Este timpul să mergi după ceea ce îți dorești. A fost o zicală iconică a fostei Miss Universe USA 2022.

M-a călăuzit lucrul acesta și am vrut să transmit acest mesaj și publicului larg, care, uite, am lacrimi în ochi, poate se află și alte persoane în situația mea, care au probleme cu kilogramele în plus, care depășesc 100 de kilograme, care consumă alimente nesănătoase, care sunt la fel de triste din cauza felului în care arată, cum eram eu, în depresie din cauza obezității. Mi-a dat acea forță interioară de care aveam nevoie pentru ca astăzi să a această siluetă slim fit. Am reușit însă totul cu ajutorul antrenorului personal” a mai spus hairstylistul.

