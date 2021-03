Halep a eliminat-o pe Garcia și s-a calificat în turul al treilea de la Miami

În noaptea precedentă, de joi spre vineri, a avut loc de la ora 00:00 – ora României, confruntarea dintre Simona Halep și Caroline Garcia, din cadrul turului secund al turneului de la Miami.

Desfășurarea partidei Halep – Garcia

În ciuda faptului că durerile au chinuit-o pe Simona, mai ales în primul set, constănțeanca a reușit să se impună. După ce sportiva din „Hexagon” a câștigat primul act cu 6-3, Halep a reușit să își adjudece următoarele două seturi cu 6-4 și 6-0. Totuși, la conferința de presa, a ținut să își sublinieze „problemele” pe care ea însăși le-a sesizat, după cum urmează:

„Am jucat de multe ori cu ea, știam că va fi un meci greu, pentru că servește foarte puternic. Serviciul meu nu a fost cel mai bun. În setul doi am schimbat tactica, am plimbat-o mai mult, ea a început să greșească mai mult și așa am căpătat încredere. N-am mai jucat de la Australian Open, s-a simțit asta. Am avut probleme și cu umărul. Sunt aici să mă bucur de tenis și să câștig fiecare meci, astea sunt obiectivele mele”

În continuare, în turul al treilea, Halep o va întâlni pe Sevastova.