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Haos la metrou! O garnitură s-a defectat la stația Tineretului. Sute de oameni au fost blocați

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 10:25
Haos la metrou! O garnitură s-a defectat la stația Tineretului. Sute de oameni au fost blocați
Haos la metrou, la stația Tineretului
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Incident major la metroul din Capitală. O garnitură s-a defectat la stația Tineretului, pe Magistrala 2, una dintre cele mai aglomerate stații. Situația s-a remediat, însă trenurile au circulat cu dificultate. Sute de oameni au rămas blocați.

Problemele la metroul din București continuă. Marți, 23 iunie, a avut loc un nou incident. De această dată pe Magistrala 2, la stația Tineretului. Totul a pornit de la o garnitură care s-a defectat. Concret, sistemul de închidere a ușilor nu a mai funcționat, iar sute de oameni au rămas blocați. Traficul a fost reluat pe ambele sensuri, însă în continuare se circulă cu dificultate.

O garnitură s-a defectat la stația de metrou Tineretului

Un nou incident a avut loc marți, 23 iunie, la metrou. Totul s-a petrecut pe Magistrala 2, una dintre cele mai aglomerate magistrale din București, care leagă zona de nord a orașului cu zone precum Piața Victoriei, Aurel Vlaicu și Pipera sau zona de sud, Berceni și Tudor Arghezi.

Trenul s-a blocat la stația de metrou Tineretului. Sistemul de închidere a ușilor nu a mai funcționat, iar în astfel de situații metroul nu mai poate continua cursa în condiții normale până când problema nu este remediată sau nu este retras din circulație. Sistemul de uși este important pentru a asigura siguranța călătorilor. Incidentul a avut loc chiar la oră de vârf și asta pentru că atunci este cea mai aglomerată perioadă, mai ales pe M2. La ora 9:10, situația s-a remediat, astfel circulația a fost reluată pe ambele sensuri, însă Magistrala 2 a continuat să aibă dificultăți.

Înainte ca traficul să fie reluat, în direcțiile Pipera și Tudor Arghezi trenurile au înregistrat întârzieri. Până la ora 9:10, compania Metrorex nu a făcut niciun anunț legat de incident.

Alte incidente similare la metroul din București

Nu este prima dată când are loc un incident în luna iunie. În data de 9 iunie, în stația Piața Iancului s-a sesizat o degajare de fum serioasă. Stația Obor a fost și ea afectată atunci. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Circulația a fost afectată pentru o bună perioadă de timp, astfel că trenurile au avut întârzieri.

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