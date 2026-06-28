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Harry Styles s-a prăbușit pe scenă, după ce s-a înecat cu apă în timpul unui concert

De: Emanuela Cristescu 28/06/2026 | 10:41
Harry Styles s-a prăbușit pe scenă, după ce s-a înecat cu apă în timpul unui concert
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Artistul Harry Styles (32 de ani) s-a prăbușit pe scenă în timpul concertului, după ce s-a înecat cu apă în văzul tuturor! Tragedia a fost evitată la mustață pe stadionul Wimbledon din Anglia, unde zeci de mii de fani au trecut prin stări de groază pură!

Totul a pornit în momentul în care artistul a încercat să execute celebra sa manevră cunoscută sub numele de „balenă”, un gest devenit deja o tradiție și un brand personal în timpul show-urilor sale.

Din nefericire, de data aceasta lucrurile au luat o întorsătură extrem de periculoasă. Harry a luat o gură zdravănă de apă dintr-o sticlă aflată deja pe scenă pentru a o pulveriza în aer, însă s-a înecat grav.

Harry Styles, la un pas de leșin

Speriat și aflat în imposibilitatea de a mai respira, artistul s-a așezat imediat pe spate, direct pe podea. Panica a atins cote alarmante în arenă, mulți dintre cei prezenți crezând cu groază că idolul lor a suferit un leșin.

Harry Styles s-a prăbușit pe scenă, după ce s-a înecat cu apă în timpul unui concert
Harry Styles s-a prăbușit pe scenă, după ce s-a înecat cu apă în timpul unui concert

Timp de câteva minute care au părut o eternitate, Harry Styles a stat întins pe scenă, lovindu-și pieptul cu palmele pentru a-și recăpăta respirația și încercând să își desfacă cravata care îl strângea la gât.

După momente de cumpănă, cântărețul a reușit să își revină, s-a ridicat în grabă, i-a salutat scurt pe fani și a plecat de pe scenă. Imaginile îngrijorătoare au ajuns imediat pe rețelele de socializare, stârnind o mulțime de reacții și dezbateri aprinse.

Acuzații grave la adresa echipei: „E groaznic!”

În timp ce unii internauți au speculat că Harry Styles s-ar fi prefăcut, iar cei din staff-ul lui ar fi știut acest lucru și de aceea nu au intervenit, fanii adevărați au demontat imediat această ipoteză. Fanii au explicat că totul a fost cât se poate de real și au cerut explicații, întrebându-se de ce nimeni din echipa lui nu i-a sărit în ajutor în acele clipe de groază.

”Trebuie să recunosc că, în timpul transmisiunii live, mi-a fost frică câteva secunde”, ”Nici vorbă! Chiar se chinuia pe bune”, ”De ce nu a observat nimeni din echipa lui că se chinuia cu cravata? E groaznic”, au spus fanii.

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