Acasă » Știri » Horia Brenciu, în mijlocul unui jaf pe aeroportul Heathrow, în Londra! 21 de persoane au fost rănite

Horia Brenciu, în mijlocul unui jaf pe aeroportul Heathrow, în Londra! 21 de persoane au fost rănite

De: Alina Drăgan 09/12/2025 | 14:23
Horia Brenciu, în mijlocul unui jaf pe aeroportul Heathrow /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Horia Brenciu a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții, soldat cu arestări și 21 de victime care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Totul s-a întâmplat în Londra, pe aeroportul Heathrow. Printre mașini de poliție și desfășurări de forțe, cântărețul le-a relatat fanilor din mediul online ce s-a întâmplat.

Pe 7 decembrie 2025, Horia Brenciu a susținut un concert caritabil la Londra. Împreună cu trupa lui a zburat către Anglia, însă la aterizare a avut parte de o mare surpriză. Aeroportul părea scena unui film de acțiune, iar oamenii legii împânziseră toată zona. Fără să știe ce se întâmplă, artistul a filmat câteva cadre cu mașini de Poliție și Salvări.

Horia Brenciu, în mijlocul unui jaf

Horia Brenciu, prins în incidentul de pe aeroportul din Londra /Foto: Instagram

Ei bine, se pare că Horia Brenciu a aterizat pe aeroportul din Londra tocmai în timpul unui jaf. Potrivit presei britanice, un grup de bărbați au atacat două femei cu spray cu piper, în timp ce acestea ieșeau din parcarea Terminalului 3. După atacul cu spray, bărbații au furat valizele celor două.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Bă, deci dacă nu ajung… atâta poliție e aici, și salvare, și nu știu ce, încă nu știu dacă ajung. Dar dacă nu ajung, să-mi cântați și mie ceva. Când vii la Londra trebuie să fii pregătit pentru orice. În spatele meu sunt tot felul de utilaje frumoase, poliție, salvare, pompieri. Dar eu sunt bine”, a mărturisit Horia Brenciu, de la fața locului.

În urma incidentului, 21 de persoane au fost rănite, printre care și o fetiță de trei ani. 16 victime au fost tratate la fața locului, iar 5 au fost transportate la spital.

În urma celor întâmplate, două persoane au fost arestate: un bărbat de 24 de ani în Lambeth, sub suspiciunea de jaf și agresiune, și o femeie de 23 de ani pentru conspirație la comiterea unui jaf.

Cum a decurs jaful de pe aeroportul Heathrow

Martorii au relatat că banda a folosit spray-ul paralizant asupra femeilor la ieșirea din lift, afectând și pasageri din zona înconjurătoare. Inițial, polițiștii credeau că este vorba despre o ceartă între grupuri cunoscute care a degenerat într-o bătaie. Însă, înregistrările video și mărturiile martorilor au arătat adevărata desfășurare a evenimentelor.

Horia Brenciu a aterizat în Londra exact în mijlocului acestui incident și a fost surprins de desfășurarea impresionantă de forțe. Incidentul a perturbat traficul aerian, provocând întârzieri de până la șapte ore pentru pasageri.

Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”

Cum arată Andreea, fiica lui Horia Brenciu? Are 33 de ani și puțini o știu

Tags:
Iți recomandăm
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!”
Știri
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!”
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”
Știri
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele ...
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!”
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă ...
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut ...
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut că este o eroare
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul ...
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul online
Vezi toate știrile
×