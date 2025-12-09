Horia Brenciu, în mijlocul unui jaf pe aeroportul Heathrow, în Londra! 21 de persoane au fost rănite

Horia Brenciu a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții, soldat cu arestări și 21 de victime care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Totul s-a întâmplat în Londra, pe aeroportul Heathrow. Printre mașini de poliție și desfășurări de forțe, cântărețul le-a relatat fanilor din mediul online ce s-a întâmplat.

Pe 7 decembrie 2025, Horia Brenciu a susținut un concert caritabil la Londra. Împreună cu trupa lui a zburat către Anglia, însă la aterizare a avut parte de o mare surpriză. Aeroportul părea scena unui film de acțiune, iar oamenii legii împânziseră toată zona. Fără să știe ce se întâmplă, artistul a filmat câteva cadre cu mașini de Poliție și Salvări.

Horia Brenciu, în mijlocul unui jaf

Ei bine, se pare că Horia Brenciu a aterizat pe aeroportul din Londra tocmai în timpul unui jaf. Potrivit presei britanice, un grup de bărbați au atacat două femei cu spray cu piper, în timp ce acestea ieșeau din parcarea Terminalului 3. După atacul cu spray, bărbații au furat valizele celor două.

„Bă, deci dacă nu ajung… atâta poliție e aici, și salvare, și nu știu ce, încă nu știu dacă ajung. Dar dacă nu ajung, să-mi cântați și mie ceva. Când vii la Londra trebuie să fii pregătit pentru orice. În spatele meu sunt tot felul de utilaje frumoase, poliție, salvare, pompieri. Dar eu sunt bine”, a mărturisit Horia Brenciu, de la fața locului.

În urma incidentului, 21 de persoane au fost rănite, printre care și o fetiță de trei ani. 16 victime au fost tratate la fața locului, iar 5 au fost transportate la spital.

În urma celor întâmplate, două persoane au fost arestate: un bărbat de 24 de ani în Lambeth, sub suspiciunea de jaf și agresiune, și o femeie de 23 de ani pentru conspirație la comiterea unui jaf.

Cum a decurs jaful de pe aeroportul Heathrow

Martorii au relatat că banda a folosit spray-ul paralizant asupra femeilor la ieșirea din lift, afectând și pasageri din zona înconjurătoare. Inițial, polițiștii credeau că este vorba despre o ceartă între grupuri cunoscute care a degenerat într-o bătaie. Însă, înregistrările video și mărturiile martorilor au arătat adevărata desfășurare a evenimentelor.

Horia Brenciu a aterizat în Londra exact în mijlocului acestui incident și a fost surprins de desfășurarea impresionantă de forțe. Incidentul a perturbat traficul aerian, provocând întârzieri de până la șapte ore pentru pasageri.

