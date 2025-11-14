Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici

Horia Brenciu, un babysitter de vis! Un personaj ușor de citit, care trăiește propriul său film! Juratul de la Vocea României a fost surprins de CANCAN.RO la filmul Zootopia 2 cu o gașcă de copii, inclusiv Mina și Toma ai lui. Ține-te bine, Horia, în viitorul apropiat vei fi cu siguranță ”designated driver” la chefurile lor.

Horia Brenciu are în total patru copii, dar Andreea e cam mare pentru Zootopia 2. Are, totuși, 33 de ani! Așa că Brenciu a ieșit doar cu copiii lui, cei mai mici, Mina și Toma, băiatul lui pe care l-a adoptat în urma unei povești înduioșătoare, dar și cu colegii și prietenii lor.

Horia Brenciu, un babysitter de vis!

Educația este esențială în dezvoltarea copiilor, iar Horia Brenciu pare să fie un tată model. După film își duce copiii la librărie și le cumpără cărți. Sunt bune și filmele, dar o carte are efecte mai îndelungate asupra intelectului celor mici. Cu siguranță Horia a citit mult când era mic, altfel nu ar fi avut spontaneitatea de la emisiunea de cultură generală Robingo, unde a debutat acum două mii de ani (în televiziune timpul curge altfel).

Rotofei și jovial cum îl știm, Brenciu e în elementul lui în mijlocul copiilor, ca o planetă uriașă anturată de mici sateliți zglobii. I-ar sta bine ca Moș Crăciun la o serbare cu prichindei, de altfel. Iată încă o sugestie pentru Horia Brenciu, care se descurcă nemaipomenit și ca antrenor la Vocea României. Dacă ne gândim bine, el se descurcă bine la orice. Chiar și la un concurs de mâncat hotdogi ar prinde podiumul!

În imaginile din librăria Cărturești, se vede cum Horia îl ține de gât pe băiatul lui, probabil povestindu-i că avem și noi un scriitor care era cât pe-aci să ia Nobelul pentru literatură. Marin Sorescu, evident. Cei doi sunt la ”noutăți”, iar Horia nu se teme să-i arate lui Toma titluri pentru oameni mari. Vremea ”Micului Prinț” a trecut, viitorul vine cu provocări noi, cei mici trebuie să se adapteze. O idee bună ar fi cartea care se vede în raft: ”Când o să te faci mare” de Miguel Gane, carte autobiografică scrisă din perspectiva unui băiat de 9 ani.

