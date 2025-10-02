Acasă » Știri » Horoscop 2 octombrie 2025. Zodia care se desparte de partener

Horoscop 2 octombrie 2025. Zodia care se desparte de partener

De: Bianca Drăgan 02/10/2025 | 05:00

Horoscop 2 octombrie 2025. Astăzi, una dintre zodii ia în calcul să îi dea papucii partenerului, în timp ce alta stă foarte bine cu banii!

Berbec

Astăzi, dacă îți cheltui banii pe ceva ce nu-ți trebuie, amintește-ți că și Tesla a început cu o idee nebună. În dragoste, fii direct ca un berbec în arenă – nu te sfii să-ți exprimi sentimentele, chiar dacă uneori o dai în bară!

Taur

Banii par să-ți cânte imnul în buzunar, dar fii atent, ca să nu devii cel mai bogat om în sărăcie… de relații. În dragoste, răbdarea ta e ca o cafea bună – se face cu timp și cu un strop de dulce.

Gemeni

Azi, mintea ta e mai agitată decât un talk-show TV. Dacă vrei să impresionezi pe cineva, încearcă să vorbești mai puțin despre bani și mai mult despre cât de amuzant poți fi – sau despre cât de mult îți plac pisicile.

Rac

Banii pot fi ca o supă caldă – trebuie să fie în echilibru ca să nu te arzi. În relații, e timpul să fii sincer și să nu te ascunzi după perdea – sau după altele, ca să nu-ți pierzi iubirea.

Leu

Acasă, partenerul te enervează din ce în ce mai tari. Ori îi dai pace, ori… papucii! Tu alegi pe ce drum vrei să o iei de azi încolo!

Fecioară

Banii se pot învârti în jurul tău ca o roată de hamster, dar nu uita să te bucuri și de momentele simple. În iubire, ai grijă să nu analizezi tot – uneori, e mai bine să simți decât să gândești prea mult.

Balanță

Hai să facem echilibru: bani, iubire și distracție – într-o balansoar perfect. În relații, fii diplomat, dar nu uita să-ți exprimi și tu dorințele, ca să nu ajungi să fii doar un spectator în propria viață amoroasă.

Scorpion

Banii pot fi ca o comoară ascunsă, dar și relațiile au secrete. Azi, fii sincer și nu te teme să arunci cu vorbe grele – dar doar dacă e cu dragoste, nu cu nervi.

Săgetător

Azi, aventura ta e mai mare decât bugetul tău. Dacă vrei să impresionezi pe cineva, povestește despre visurile tale, dar nu uita nici să păstrezi un pic de mister… și de bani în buzunar!

Capricorn

Banii pot fi ca o scară – trebuie să urci pas cu pas. În iubire, fii atent să nu cazi de pe scara succesului, dar dacă o faci, ridică-te repede și zâmbește – e doar o lecție de viață.

Vărsător

Dacă ai idei nebune despre bani sau iubire, azi e ziua perfectă să le pui în aplicare. Dar nu uita, uneori, cel mai bun plan e să te distrezi și să nu iei totul prea în serios.

Pești

Banii pot fi ca un val de mare – uneori liniștiți, alteori furioși. În dragoste, lasă-ți inima să te ghideze, chiar dacă asta înseamnă să risipești câțiva bani pe o cină romantică sau pe un film cu happy end.

