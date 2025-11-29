Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers

Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers

De: Denisa Iordache 29/11/2025 | 20:00
Horoscop 30 noiembrie 2025

Horoscop 30 noiembrie 2025. Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Ai chef să lenevești și să-i lași pe alții să îți facă treaba. Profită de timpul liber și încarcă-ți bateriile.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Ziua trece lent. Te bucuri de lucruri simple și de prezența celor dragi. Pe seară primești o propunere pe care o așteptai de mult.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Mâine simți că vine ceva nou și ai dreptate. Un mesaj neașteptat de la acea persoană îți va schimba starea de spirit total.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Mâine stai cu familia și prietenii. Te axezi pe conversații sincere și timp de calitate. Lasă grijile pe mâine, ai timp să le rezolvi.

Leu: 23 iulie – 22 august

E momentul să te bucuri de tot ce ai construit. Chiar dacă nu îți dai seama, ai ajuns foarte departe.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Te simți liniștit și recunoscător. Mâine îți pregătești planurile pentru săptămâna ce urmează. Nu pune multă presiune pe tine.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Trăiești emoții intense. Nu fugi de ele și înțelege ce vrea universul să îți transmită. Finalul ăsta de săptămână vine cu răspunsuri.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Ai nevoie să te detașezi. Închide telefonul pentru câteva ore și vezi ce se întâmplă. Uneori liniștea e singurul răspuns.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Planifici deja următoarea călătorie, dar gândește-te și la cheltuieli. Fii atent la ce ai învățat din greșeli și nu le mai repeta.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Te apuci să organizezi tot. Nu uita să respiri și să te bucuri de progresul tău. Meriți să te odihnești.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Mâine înțelegi ceva despre tine. Ai o revelație și ești pe cale să faci o schimbare radicală în viața ta.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Mâine ai vise ciudate sau presentimente. Nu te panica, dar ascultă-le. S-ar putea să fie universul care încearcă să îți transmită ceva.

Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta profund

2026 este An Universal. Numerologia lui anunță un nou ciclu karmic! Ce trebuie să faci

