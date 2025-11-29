Horoscop 30 noiembrie 2025. Zodia care primește mesaje bizare de la Univers

Horoscop 30 noiembrie 2025. Află ce rezervă astrele pentru fiecare zodie!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Ai chef să lenevești și să-i lași pe alții să îți facă treaba. Profită de timpul liber și încarcă-ți bateriile.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Ziua trece lent. Te bucuri de lucruri simple și de prezența celor dragi. Pe seară primești o propunere pe care o așteptai de mult.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Mâine simți că vine ceva nou și ai dreptate. Un mesaj neașteptat de la acea persoană îți va schimba starea de spirit total.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Mâine stai cu familia și prietenii. Te axezi pe conversații sincere și timp de calitate. Lasă grijile pe mâine, ai timp să le rezolvi.

Leu: 23 iulie – 22 august

E momentul să te bucuri de tot ce ai construit. Chiar dacă nu îți dai seama, ai ajuns foarte departe.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Te simți liniștit și recunoscător. Mâine îți pregătești planurile pentru săptămâna ce urmează. Nu pune multă presiune pe tine.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Trăiești emoții intense. Nu fugi de ele și înțelege ce vrea universul să îți transmită. Finalul ăsta de săptămână vine cu răspunsuri.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Ai nevoie să te detașezi. Închide telefonul pentru câteva ore și vezi ce se întâmplă. Uneori liniștea e singurul răspuns.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Planifici deja următoarea călătorie, dar gândește-te și la cheltuieli. Fii atent la ce ai învățat din greșeli și nu le mai repeta.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Te apuci să organizezi tot. Nu uita să respiri și să te bucuri de progresul tău. Meriți să te odihnești.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Mâine înțelegi ceva despre tine. Ai o revelație și ești pe cale să faci o schimbare radicală în viața ta.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Mâine ai vise ciudate sau presentimente. Nu te panica, dar ascultă-le. S-ar putea să fie universul care încearcă să îți transmită ceva.

