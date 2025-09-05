Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 6 septembrie 2025. Zodia care reproșează nonstop lucruri celor dragi

Horoscop 6 septembrie 2025. Zodia care reproșează nonstop lucruri celor dragi

De: Bianca Drăgan 05/09/2025 | 19:51
Horoscop 6 septembrie 2025

Horoscop 6 septembrie 2025. Astrele vin, din nou, cu mici tensiuni între nativi. O zodie reproșează nonstop lucruri celor dragi și tensiunile pot escalada într-o ceartă cumplită. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă astrele!

Berbec: 21 martie – 20 aprilie

Există riscul să strângi multe lucruri nespuse, care se adaugă la cele strânse deja. Poate că ceea ce nu ai spus la momentul potrivit nici nu mai are rost să fie rostit, dacă nu ești sigur că ar putea schimba ceva în bine.

Taur: 21 aprilie – 20 mai

Ar fi bine să alegi un comportament cu totul diferit de cel obișnuit, să eviți tiparele obișnuite de reacție față de situațiile care nu-ți convin.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Poate ar trebui să domolești avalanșa de reproșuri pe care vrei să le adresezi unor apropiați. Să iei o pauză, să te ocupi de altceva și abia apoi să vezi ce poți rosti, din tot ce ai gândit la nervi.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Amâni deplasările urgente, întâlnirile obligatorii și discuțiile importante, din motive pe care nici tu nu le înțelegi prea bine. Într-un fel e mai bine așa, ca să nu-ți mai calci pe inimă.

Leu: 23 iulie – 22 august

Chiar dacă te vei lovi de opoziția unor apropiați care nu acceptă să coopereze cu tine, ar fi bine să îi lași în ale lor. Așa vei sta departe de conflicte inutile și de discuții purtate de dragul de a vorbi.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Multe par predefinite astăzi și nu le mai poți mișca din loc. Poate nici nu e nevoie și vei reuși să-ți vezi de ale tale, fără să-i forțezi pe cei din jur să se încadreze în schemele gândite de tine.

Balanță: 23 septembrie – 22 octombrie

Munca ar trebui să fie o preocupare importantă astăzi, tocmai din cauza unor complicații care te-ar putea afecta. Starea de sănătate se poate dezechilibra, dacă nu îi vei acorda o atenție specială.

Scorpion: 23 octombrie – 21 noiembrie

Cel mai bun lucru pe care-l poți face astăzi este să te ocupi de treburile tale cât se poate de bine și să eviți pierderea timpului, inclusiv și mai ales prin conversațiile inutile cu cei din familie.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Te avantajează faptul că exprimi puțin sau deloc din preaplinul emoțiilor tale. Nu vei provoca reacții neplăcute, dar nu e sănătos să ții în tine atâtea emoții, negative sau pozitive, trebuie să cauți o cale de a le exprima.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Unele planuri trebuie amânate, altele ar trebui regândite, dar nu ai tragere de inimă pentru astfel de preocupări. Te interesează mai mult prezentul, chiar dacă este presărat cu neplăceri.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Sunt posibile unele întârzieri care te pot supăra destul de mult, mai ales cele care vin de la superiori sau de la cei mai în vârstă din familie. Degeaba presezi oamenii astăzi, este preferabil să-i motivezi, cum știi tu mai bine.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Poate ai fi vrut să fie altfel, dar vei avea parte de o zi cu destul de multe momente de agitație, de supărare sau de nemulțumire. Important este să lași aceste stări să treacă, să nu le ții prea mult.

Citește și: Zodia care rupe blestemul! Din 7 septembrie se schimbă totul pentru acest nativ

Citește și: Zodia care începe toamna în genunchi. Cristina Demetrescu: „Sunt direct vizați de eclipsa de Lună”

