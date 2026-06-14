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Horoscop rune azi, 14 iunie 2026. Uruz avertizează o zodie: lasă vechiul să moară pentru ca un nou început să apară în viața ta!

De: Irina Maria Daniela 14/06/2026 | 08:00
Horoscop rune azi, 14 iunie 2026. Uruz avertizează o zodie: lasă vechiul să moară pentru ca un nou început să apară în viața ta!
Horoscop rune azi, 14 iunie 2026. Sursa foto: Shutterstock
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Horoscop rune azi, 14 iunie 2026. Uruz vine cu un avertisment important pentru o zodie: trebuie să renunțe la un lucru vechi din viața sa, poate o relație sau o afacere care chiar nu merge, pentru ca un nou început să își facă apariția. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă runele nordice pentru duminică!

Zodia Berbec – runa Gebo

Runa zilei reprezintă interacțiunea divină dintre două persoane. Este simbolul îmbrățișărilor, al strângerilor de mâini din parteneriatele bune. Are o energie benefică pentru cadouri, promisiuni de alianță, înțelegeri sau parteneri de afaceri, de cuplu sau în mariaj. Vine cu energie de caritate și implicare, grijă. Gebo anunță relații noi, o naștere, o căsătorie sau un parteneriat nou.

Zodia Taur – runa Jera

Azi culegi roadele muncii tale! Este timpul să sărbătorești această perioadă a bucuriei și a abundenței. Cu toate astea, nu uita că trebuie să muncești în continuare pentru a menține ceea ce ai obținut. Reține lecțiile pe care le-ai învățat până acum, vei avea nevoie de ele mai târziu în viață. În viitor, vei avea parte de noi reușite dacă pregătești terenul și muncești pentru visele tale.

Zodia Gemeni – runa Nauthiz

Runa zilei de azi le aduce tuturor nativilor claritate mentală și o bună organizare. Trebuie să fii metodic în continuare în modul în care îți abordezi sarcinile și îți setezi obiectivele realizabile. Dacă rămâi concentrat, vei avea rezultatele pe care ți le dorești.

Zodia Rac – runa Sowelu

Această rună reprezintă Soarele și este un simbol puternic. În cultura nordică, acest astru este o forță pură feminină care dă viață. Soarele permite recoltelor să crească. Sowelu reprezintă claritatea viziunii despre viitor pe care o ai, precum și triumful binelui asupra răului.

Zodia Leu – runa Wunjo inversată

Ai un țel în minte, dar durează deja prea mult timp ca să îl realizezi. Și drumul spre a-l realiza este deja o călătorie dureroasă. Dar runa spune că nu trebuie să renunți, ci să depui și mai mult efort pentru visul tău. Curajul este întotdeauna răsplătit.

Zodia Fecioară – runa Eiwaz

Runa zilei simbolizează greutățile care apar la începutul unei vieți noi, dar și apărările pe care le ridicăm în jurul nostru când ne aflăm în necunoscut. Runa anunță o perioadă de așteptare, deci vin zile în care trebuie să aveți răbdare. Anticipați consecințele înainte de a acționa. Dacă o decizie îți este clară, vei putea să duci munca propusă cu ușurință. Zilele acestea trebuie să faci ordine în casă și în afacerile personale.

Zodia Balanță – runa Berkana inversată

Focusul din zilele acestea va fi pe vindecare și regenerare. Fie că este vorba despre sănătate sau despre relații, veți simți nevoia să aduceți armonia în viața voastră. Vă doriți echilibru și sunteți dispuși să îl aduceți în viața tuturor. Trebuie să comunicați deschis zilele acestea pentru a construi legături durabile.

Zodia Scorpion – runa Ehwaz

Simbolizează calul cu 8 picioare cu care zeul Odin mergea la bătălie. Poate simboliza mașinile, motocicletele sau orice alt mijloc cu care se poate călători. Caii reprezintă un statut bun și mișcarea înainte spre un obiectiv anume. Se poate ivi o călătorie la orizont sau o misiune pentru un anume obiectiv. Poate o oportunitate de a-ți îmbunătăți viața de care trebuie să profiți.

Zodia Săgetător – runa Inguz

Runa zilei indică noi începuturi și voință divină pentru a fi urmate. Apare o nouă modalitate prin care poți obține ce vrei. Vei avea parte de o nouă relație, dar nu se știe exact pe ce plan. Termină toate lucrurile începute și pe care nu le mai dorești, apoi fii deschis pentru noi începuturi.

Zodia Capricorn – runa Mannaz inversată

Trebuie să faci pace cu tine însuți înainte de a face pace cu cei din jurul tău. Cauți alinare la ei mereu, dar uiți că răspunsul este la tine. Tot ce trebuie să faci zilele acestea este să îți îndrepți atenția spre meditație și autoreflecție.

Zodia Vărsător – runa Radio

Runa zilei simbolizează călătoria, cercul, mersul în buclă și carul de război. Energia ei este de pământ și e conectată cu Tyr, zeul curajului și a bătăliilor zilnice. Poți crea un cerc în al cărui mijloc să stai. Radio mai anunță și o viitoare călătorie sau o mutare în alt loc. Orice îți aduce viața zilele acestea, nu uita că trebuie să rămâi în mijlocul cercului.

Zodia Pești – runa Uruz

Simbolizează tăria, puterea, finalurile și noile începuturi. Este asociată cu principiile masculin-feminin ce se îmbină armonios. Vechiul trebuie să moară pentru ca noul să se nască. Tot ce va rămâne în urma vechiului va fi un sol fertil pentru lucrurile care urmează să apară. Trebuie să te adaptezi ciclului natural al vieții. Fii tare!

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