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Horoscop rune azi, 19 iulie 2026. Fehu anunță că o zodie are șanse foarte mari ca veniturile să-i crească

De: Irina Maria Daniela 19/07/2026 | 08:00
Horoscop rune azi, 19 iulie 2026. Fehu anunță că o zodie are șanse foarte mari ca veniturile să-i crească
Horoscop rune azi, 19 iulie 2026. Sursa foto: Shutterstock
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Runele nordice au noi mesaje duminică, 19 iulie, pentru nativii din horoscopul european. Fehu anunță zodia Capricorn că va avea veniturile mărite. Cu toate astea, nativul trebuie să fie chibzuit cu banii. Află și tu ce mesaje îți transmite universul prin intermediul acestor rune!

Zodia Berbec – runa Perth inversată

Dacă vei continua să faci aceleași lucruri vechi, te poți alege cu suferință. Nu te mai gândi la trecut pentru că pierzi prezentul, care conține posibilitatea unui viitor mai bun. Dacă te simți blocat sau ghinionist, este alegerea pe care tu ai vrut să o faci. Este doar punctul tău de vedere.

Zodia Taur – tuna

O situație are nevoie ca tu să te gândești intens la ea și la cum o poți rezolva. Nu lua decizii pripite, ci doar conștiente. Nu trebuie să te grăbești, riști să strici situația de la job sau poate chiar și o relație. Analizează situațiile similare prin care ai mai trecut pentru a rezolva cum trebuie acest hop. Trebuie să meditezi și să aștepți, să oprești doar lucrurile care te-au ajutat și pe celelalte să le arunci.

Zodia Gemeni – runa Ansuz

Ansuz anunță că vei primi un cadou. Poate din partea unei persoane care reapare în viața ta și îți dăruiește ceva material sau informații pe care nu le știai până acum. Urmează zile cu noroc pentru tine. Este posibil să primești ceva de valoare, dar care nu este de natură materială.

Zodia Rac – runa Ehwaz

Runa zilei de azi vestește o comunicare bună, chiar dacă este vorba despre persoane aflate departe de tine. Mai poate anunța o colaborare cu cineva aflat în altă localitate față de cea în care stai. Să nu crezi că distanța o să vă pună piedici, ba din contră. Vei avea o colaborare fructuoasă cu noul tău partener.

Zodia Leu – runa Inguz

Azi vei avea ocazia să îți faci noi prieteni și să-ți mărești cercul social. Trebuie să fii cât mai prietenos pentru a atrage oameni pozitivi în viața ta, care să te poată susține. Runa de azi reprezintă conexiunile pe care le faci în societate. Profită de energia ei pentru a aduna în jurul tău oameni cu aceleași valori și principii.

Zodia Fecioară – runa Mannaz

Azi trebuie să stai la distanță de lucrurile care ar putea să te rănească. Nu te certa cu oamenii, discută amiabil sau pleacă. Nu lăsa oamenii înverșunați să te enerveze. Dacă oamenii se poartă diferit numai cu tine, nu o lua personal. Problema este comportamentul lor, nu persoana ta. Nu te înfuria și nu te ofensa pentru că lumea nu este la fel de bună ca tine.

Zodia Balanță – runa Raido inversată

Azi trebuie să fii atent la capacitatea ta de a aduce oameni în cercurile din viața ta. Vei avea parte de călătorii norocoase, dar nu te îndepărta prea mult de oamenii pe care trebuie să îi ai alături. Energia de pământ a runei este conectată cu cea a curajului și a bătăliilor prin care trecem în viață. Azi poți să-ți faci un cerc social și tu să fii centrul lui.

Zodia Scorpion – runa Uruz

Runa anunță că se încheie o etapă din viața ta, în care este prezentă o forță ce aduce mereu schimbarea. Puterea ei este dușmanul stagnării și schimbarea adusă respinge vechiul și ajută la formarea noului. O situație depășită din viața ta trebuie înlocuită cu una nouă. Trebuie să ai încredere în aceste zile de schimbări favorabile, căci toate procesele care vin sunt benefice.

Zodia Săgetător – runa Algiz inversată

Trebuie să acorzi o mare atenție sănătății tale și persoanelor cu care te asociezi. Dacă simți că unii oameni te folosesc, tu ești singurul vinovat. Ei doar au încercat și tu le-ai permis. Dar este posibil să ai și tu beneficii din această situație. Și pierderile sunt o formă de câștig: sunt lecții din care înveți și progresezi.

Zodia Capricorn – runa Fehu

Mesajul acestei rune vestește un mare succes care urmează să vină, precum și bunăstare în viața ta. Orele de muncă și eforturile depuse vor fi încununate de roade. Sunt șanse foarte mari ca veniturile tale să crească. Dar atenție mare când vine vorba de bani, să nu cumva să îi risipești pe ce nu trebuie.

Zodia Vărsător – runa Isa

Runa aceasta reprezintă gheața, care este principiul feminin în mitologia norvegiană. Anunță pregătirea pentru o nouă viață, pentru renaștere și speranță. Gheața este cea care pregătește terenurile pentru a fi fertile în perioada verii. Sfatul Isei este să nu iei decizii la impuls, ci să analizezi fiecare lucru atent.

Zodia Pești – runa Laguz

Runa reprezintă apa și are energie feminină. Are o putere incontrolabilă și poate sugera că o putere mare care te-ar putea răni este luată de lângă tine. Laguz mai anunță și o călătorie. Pentru că runa are și putere sexuală, ea te atenționează la forța pe care sexualitatea o poate avea asupra ta sau a altcuiva.

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