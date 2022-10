Horoscopul banilor pentru săptămâna 10 octombrie – 16 octombrie. Leii pot să primească o ofertă de nerefuzat

Berbec

Începi săptămâna cu o atitudine mai combativă, determinat în a-ți cere drepturile, convins de faptul că meriți mai mult decât primești în acest moment. Cheia reușitei va consta în diplomația cu care interacționezi. Marți și miercuri, atenția ta este concentrată pe resurse, iar abordarea ta este una nonconformistă și deschisă la soluții sau propuneri noi de a-ți îmbunătăți finanțele. Atenție, totuși, la rapiditatea cu care efectuezi anumite cheltuieli sau achiziții.

Taur

In ciuda dorinței de a fi mai proactiv, în vederea îmbunătățirii sectorului financiar, asigură-te că sfaturile primite din partea unui prieten sunt cele mai eficiente sau că proiectele personale sau poate colective în care investești sunt realizabile și au șansa să-ți aducă rezultatele dorite. Evită idealismul excesiv și fii mai selectiv în privința persoanelor cu care te sfătuiești, din punct de vedere financiar. Vineri și sâmbătă, este important să fii mai precaut cu modul în care își gestionezi resursele sau cu cheltuielile efectuate și să nu iei decizii importante, bazate pe starea din acel moment decât in urma unei analize clare.

Gemeni

O săptămână în care ai șansa să înveți lecții valoroase despre cum să te pui mai bine in valoare, întrucât poți descoperi că meriți mai mult dacă ai cerut până acum. De asemenea, norocul și șansa să îți pot surâde de unde nici nu te aștepți. Marți poate sa fie o zi în care ai parte de niște idei mai nonconformiste, însă ai nevoie să vezi dacă le și poți concretiza. Cu Pluto proaspăt ieșit din retrogradare pe 8 octombrie, în sectorul afacerilor și al investițiilor, un proiect de business, un proces de moștenire, o cerere de refinanțare care fuseseră blocate sau întârziate pot începe să progreseze favorabil.

Rac

O mare parte din resurse sunt investite săptămâna aceasta într-o posibila redecorare, mutare sau rearanjare a căminului propriu. O tranzacție imobiliara sau care vizează o închiriere a unui spațiu poate sa se afle în discuție. Daca ai în plan să investești într-un anumit proiect mai nonconformist pentru tine sau sa fii mai îndrăzneț în abordarea unei situații financiare, mai ales daca nu sunt în joc doar resursele tale. Vei avea nevoie și de un buget deținut la comun, dar este posibil ca realitatea contextului economic actual să fie în continuare cea care te tine pe loc.

Leu

După o perioadă mai confuză cu multe analize și introspecții privind sectorul financiar, lucrurile încep să se limpezească. Poți primi oferte sau propuneri de colaborare, prin intermediul anturajul apropiat in urma unor discuții mai mult sau mai puțin formale. Poți cheltui mai mult investind in anumite cursuri sau studii pe care le faci sau chiar pe anumite călătorii, important este să-ți setezi limite rezonabile. Dacă ești implicat in proiecte mai mari, poate chiar la nivel colectiv asigură-te ca știi exact direcția în care banii tăi sunt investiți.

Fecioara

Cu trei planete săptămâna aceasta, Mercur, Soare si Venus în sectorul finanțelor și al resurselor zilnice, ești concentrat pe îmbunătățirea situației financiare și pe a pune în practică un plan la care lucrezi de ceva timp, dar care a întâmpinat niște probleme. Și cheltuielile pot sa fie crescute. Luna plina din 9 octombrie te determina să devii mai asertiv în privința resurselor, în sensul economisirii lor, dar poate veni și cu perspectiva unui plan de business care necesita anumite investiții. Spiritul pragmatic, atenția la detaliu și abilitatea de a valorifica strategic resursele pe care le ai, iți poate aduce rezultatele așteptate.

Balanță

Ești mai determinat în a-ți demonstra valoarea și în a începe să construiești în direcția propriilor obiective, astfel încât să-ți poți crea o fundație mai stabilă. Pot exista diverse discuții care vizează contractarea unei viitoare colaborări, însă este important să fii ferm în cerințele tale și să te asiguri că ești evaluat la adevăratul potențial. Marți și miercuri sunt zile în care poți analiza mai în profunzime anumite chestiuni financiare care vizează investiții pe termen lung, credite, asigurări însă este important să păstrezi o perspectiva realistă și pragmatică. (CITEȘTE ȘI: Horoscopul lunii octombrie 2022. Prin ce schimbări majore vor trece zodiile)

Scorpion

Dacă plănuiești să realizezi anumite investiții, să faci un credit, sau sa mizezi pe susținerea unor persoane apropiate pentru anumite planuri financiare de viitor, situația poate să nu fie cea mai clară momentan. Daca ai de efectuat anumite cheltuieli sau achiziții, asigură-te că păstrezi o atitudine echilibrata și că respecți raportul dintre calitate și preț. De asemenea, dacă ești angrenat în demersuri speculative, asigură-te că cercetezi cu atenție piața înainte de a le face, întrucât volatilitatea este foarte mare.

Săgetător

Dacă exista anumite probleme sau neînțelegeri vis-a vis de gestionarea planului financiar, într-o relație de parteneriat, fie sentimental, fie profesional, atunci aceste tensiuni se pot intensifica. Este posibil ca unul dintre parteneri sa fie mai cheltuitor, iar celălalt, mai conservator sau mai precaut cu resursele. Aceste discuții de suprafață pot ascunde lucruri mai complexe care vizează, de fapt, o nesiguranță a unuia dintre parteneri in ceea ce privește gradul de angajament emoțional sau financiar al celuilalt. O comunicare mai deschisa si asumata intre parteneri ar ajuta mult la clarificarea acestor chestiuni.

Capricorn

În ciuda tensiunilor și grijilor de natură financiară din ultima perioadă care te-au forțat să-ți gestionezi resursele cu multă grijă și precauție, săptămâna aceasta vine cu perspective încurajatoare. Prin intermediul unei persoane cu o anumita autoritate și influentă în mediul în care lucrezi, ți se poate face o ofertă financiară avantajoasă. Chiar dacă chestiunile de detaliu nu sunt cele mai clare sau logistica proiectului în sine, nu este încă pusă la punct, ai șansa să-ți îmbunătățești perspectivele financiare dacă te decizi să dai curs unor discuții.

Vărsător

Chiar dacă aveți multe planuri, dorințe și nevoi care mai de care mai urgente, este nevoie să prioritizați lucrurile cu adevărat importante pentru voi, astfel încât să vă mențineți o anumită stabilitate financiară. Evitați impulsivitatea sau graba în a efectua diverse cheltuieli și încercați o abordare mai cumpătata. Cheltuielile actuale pot viza mai mult o investiție într-o călătorie, in anumite cărți sau cursuri de dezvoltare sau poate in publicarea unor materiale. Nu este cea mai indicată perioadă pentru discuții, planuri sau proiecte de natura speculativă.

Pești

Sectorul financiar este în prim planul săptămânii. Influențați de Luna Plina din 9 octombrie care va îndeamnă să vă creșteți încrederea în propria valoare și să deveniți mai asertivi în modul în care va cereți drepturile, vă puteți decide să vă repoziționați. Vesti bune sau oportunități financiare se întrevăd la orizont, fie ca vorbim de un ajutor pe care îl primiți de undeva, de o oferta de munca, de un plan de investiții sau de discuții care vizează demararea unui parteneriat de business. Atenție însa, este posibil ca și cheltuielile aferente acestor planuri să fie crescute. (CITEȘTE ȘI: Horoscopul iubirii pentru săptămâna 10 – 16 octombrie. Berbecii își găsesc curajul de a face marea schimbare în dragoste)