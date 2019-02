Hotărâre uluitoare luată la mormântul Ioanei Condea! E incredibil cum au depus sicriul în groapă

Ioana Condea nu-și găsește liniștea nici după moarte. La mormântul fetei care și-a dat ultima suflare la începutul acestui an a fost luată o hotărâre uluitoare! Este incredibil cum a fost depus sicriul în groapă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii și imagini cutremurătoare.

Mai bine de patru ani de chinuri a traversat Ioana Condea, fata bătută de românul Robert Tănase, pentru că nu a vrut să se prostitueze și să-i înmâneze lui încasările. A ajuns în stare gravă la un spital din Koln, a fost operată pe creier, apoi a rămas în comă vreme îndelungată.

Și-a revenit, ușor, spre finalul vieții, deși era în continuare într-un scaun cu rotile. Ioana Condea a pierdut, din păcate, lupta pentru viață pe 13 ianuarie. Trupul i-a fost, în cele din urmă, repatriat, iar femeia de 24 de ani a fost înmormântată, marți, în satul Bobolia, din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova.

Au pus sicriul în groapă prin lateral

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a fost de față la dramaticul eveniment. Ioana Condea a fost condusă pe ultimul drum de mama ei, Grațiela, de rude, apropiați, vecini sau, pur și simplu, de oameni care au fost impresionați de drama prin care a trecut sărmana fată.

Ioana Condea pare că nu-și găsește liniștea nici după moarte. Imaginile realizate la cimitir vorbesc de la sine. Pentru că locul de veci a fost primit prin donație și pentru ca placa din ciment să nu fie avariată sau, mai rău, spartă, groparii au săpat prin lateral, au băgat sicriul la locul său, după care au astupat spațiul rămas gol cu pământ!

Coroană din partea fiului David!

Apoi, după ce peste coșciugul Ioanei Condea a fost aruncată țărâna, zeci de coroane au acoperit locul unde tânăra își va dormi somnul veșnic.

“Regrete eterne. Primăria Poiana Câmpina”, “Drum lin sus” și “Din partea băiatului David” au fost doar câteva dintre mesajele scrise pe coroane.

David (6 ani) este fiul Ioanei Condea și s-a născut nu cu mult înainte de plecarea tinerei în Germania. În prezent, micuțul este dat în plasament bunicii materne.

Ioana Condea ar fi murit de dorul copilului

Ioana Condea își revenise din comă și traversa o perioadă promițătoare din punct de vedere medical. Se întâmpla în momentele în care Ioana își vedea băiatul. L-a recunoscut de cum l-a văzut, însă nu putea să-i mai spună cât de mult îl iubește. Iar vizitele familiei şi ale apropiaţilor au început să se rărească, din cauza lipsei banilor.

”Am văzut-o pe Ioana ultima oară în urmă cu un an. Nu putea vorbi, dar mă înțelegea. M-am speriat, pentru că am prins-o chiar în timpul unei crize de epilepsie, iar eu eram gravidă. Mi-a fost frică să nu mi se facă rău și am decis s-o vizitez mai rar. Mama ei a văzut-o ultima oară în aprilie anul trecut, și cred că inclusiv asta a contat pentru ea. Faptul că nu și-a văzut familia atâta timp.

L-a recunoscut pe fiul ei, David, când i l-am adus aici, și parcă se simțea mai bine. De asta avea ea nevoie ca să-și revină ușor, dar nu s-a putut, familia nu a avut condițiile materiale pentru a o vizita mai des. Eu cred că de aia s-a stins atât de repede, a murit de dorul fiului ei, David, mai ales”, a mărturisit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, o apropiată a familiei.

