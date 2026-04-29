Iadul prin care trecea Raul, băiețelul de 9 ani ucis de mama și tatăl lui vitreg. Detalii cutremurătoate din anchetă

Cazul cutremurător al lui Raul, un băiețel român de doar nouă ani, a revenit în atenția publicului odată cu începerea procesului împotriva mamei sale și a tatălui vitreg. În urmă cu trei ani, copilul a fost găsit fără viață într-o geantă aruncată în apele canalului Houtdok, în Belgia, iar ancheta scoate acum la iveală detalii greu de imaginat despre suferințele prin care a trecut.

Totul a ieșit la iveală în aprilie 2023, când rudele copilului au alertat autoritățile după ce au primit un mesaj alarmant. Căutările au dus la descoperirea trupului ascuns într-un sac îngreunat cu pietre, semn clar că cineva încercase să ascundă urmele. Locuința în care trăia Raul, împreună cu mama și sora lui, era improprie, fără condiții minime de trai, iar băiatul dispăruse fără nicio explicație.

Părinții lui Raul sunt judecați pentru decesul copilului

În fața poliției, mama a susținut inițial că partenerul ei ar fi fost responsabil pentru moartea copilului. Ulterior, ancheta a arătat că băiatul fusese supus unor abuzuri repetate. Era privat de hrană și apă, bătut frecvent și supus unor pedepse extreme. Mărturiile indică faptul că a fost forțat să suporte tratamente inumane, iar suferința sa a culminat într-o zi în care starea lui s-a agravat iremediabil.

Fiica femeii, în vârstă de 13 ani, a oferit detalii esențiale anchetatorilor. Ea a confirmat violențele și a descris modul în care trupul a fost ascuns și aruncat în apă. De asemenea, a recunoscut că a fost implicată, motiv pentru care a fost plasată într-un centru de protecție, devenind între timp parte civilă în proces.

Cei doi adulți sunt judecați pentru acte de tortură care au dus la moartea copilului. Deși cauza exactă a decesului nu a putut fi stabilită din cauza stării corpului, probele indică un lung șir de abuzuri. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedepse severe, între 20 și 30 de ani de închisoare.

