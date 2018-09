Idolul adolescentelor și-a “încălecat” iubita în public

Liviu Teodorescu a captat atenția fetelor imediat după ce s-a lansat în showbiz și le-a încântat iremediabil cu vocea sa.(Câstigă acum 5.000$ lunar!) Cu toate că a primit fel de fel de propuneri din partea admiratoarelor, artistul și-a îndreptat toată atenția către fermecătoarea lui iubită, pe care a încercat să o țină departe de ochii curioșilor. CANCAN.RO, SITE_UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini de-a dreptul senzaționale cu ”idolul adolescentelor” și focoasa blondină care l-a cucerit încă din liceu.(CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN CAZACU A PIPĂIT O BLONDĂ ÎN PUBLIC, APOI A TRAS-O DE…)

Liviu Teodorescu este unul dintre artiștii care încercă, pe cât se poate, să își țină viața amoroasă departe de ochii lumii. Cu toate că trăiește o frumoasă poveste de dragoste încă de când se afla pe băncile școlii, cântărețul a fost destul de discret și a evitat să se afișeze la brațul frumoasei blondine care îi stăpânește inima. Deși se știu din liceu, Liviu și Iulia sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, iar atunci când au ocazia nu ezită să o arate, chiar și în public.

Recent, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, i-a întâlnit pe cei doi la un eveniment monden care a avut loc într-un renumit club situat în partea de nord a Capitalei. Dacă până acum Liviu a ezitat să se afișeze cu senzuala lui iubită, de data aceasta artistul a ținut să arate tuturor cât de îndrăgostit este. Pe tot parcusul evenimentului cu pricina, artistul aproape că a fost nedezlipit de Iulia, iubita sa. Cu toate că au atras toate privirile de când și-au făcut apariția la petrecere, cei doi nu s-au sfiit și au dat liber sentimentelor. Nu de puține ori s-au sărutat pasional și au arătat tuturor cât de legată este relația lor. Mai mult decât atât, când distracția era în toi și toată lumea se îngrămădea pe ringul de dans, cei doi amorezi au fost văzuți într-o ipostază mai puțin obișnuită. Liviu Teodorescu și-a "încălecat", pur și simplu, iubita. Mai precis, artistul și-a pus un picior peste cele ale Iuliei și au stat așa preț de câteva minute, cu privirea ațintită în telefonul mobil.

Povestea lor de iubire a început din liceu

Povestea lor de iubire a început din liceu, când artistul s-a decis să îi împărtășească sentimentele. "A început în liceu, când am decis să îi spun că simt ceva pentru ea. S-a lăsat super greu, mi-a dat bătăi de cap și m-a făcut să sufăr, dar după am devenit superstar și a fost simplu", a declarat Liviu, în urmă cu ceva timp.

“Ne-am certat la început de an, pe 1 ianuarie, am fost la un pas să ne dăm papucii, că noi când ne enervăm, gata, se termină lumea! Dar apoi eu încerc să găsesc soluții, ea le pune în aplicare și iese bine. Ideea e să facem ca ea și nu are ce să fie rău”, a mai spus cântărețul.

Iulia, iubita artistului, o fată silitoare

Blondina a studiat Dreptul, a făcut și două mastere, iar acum este la doctorat, dar muncește în același timp. Vrea să fie "energia care întoarce roata".

“Am terminat Dreptul la Universitate, două mastere, sunt în drum spre doctorat și muncesc în paralel. Sunt obsedată de dreptate, nu suport să văd cum oameni care au dobândit putere și au uitat de unde au plecat profită de poziția inferioară a semenilor lor și îi persecută prin diferite metode. Cred că roata se întoarce și vreau să fiu eu energia care întoarce roata”, a mărturisit Iulia, în urmă cu ceva vreme.

