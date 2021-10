Iftime, atac la FCSB pe tema vaccinării: „Fotbaliștii par o masă de manevră!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a avut un discurs manifest despre situația complicată din România, provocată de numărul mare de cazuri de coronavirus și a numărului mic de persoane care se vaccinează.

Oficialul a cerut măsuri mai drastice în țară și i-a criticat pe cei care spun că lumea nu ar trebui să se vaccineze. În plus, Iftime vrea ca Biserica și autoritățile din România să transmită mesaje pro vaccinare mai clare.

„Faptul că nu ne vaccinăm este un caz mondial. Am vorbit cu niște doctori și nu înțelegeau de ce sunt doctori care spun să nu ne vaccinăm. Este ceva împotriva normalității! E incredibil. La Botoșani am început acum câteva luni cu vaccinul. Le-am zis jucătorilor să se vaccineze. Cred că suntem mai mult de 70% vaccinați. Este o mare greșeală din partea celor de la FCSB și a lui Becali. Fotbaliștii par o masă de manevră. Mă uitam la cum se îmbracă, la cum se comportă, la cum se tatuează și nu se vaccinează… Mi se pare că am căzut și din cauza lipsei de cultură a sportivilor. Sunt unii oameni, care din întâmplare sau din nefericire, sunt formatori de opinie și spun la televizor niște prostii de te doare mintea. Nu știu cine o să plătească. Eu am văzut oameni necăjiți, de 60-70 de ani, la pat, nevaccinați și abia respirau. Spuneau «Nu știu ce să fac. Poate m-aș vaccina». Și Biserica trebuie să dea un mesaj mai direct, mai radical. Ne omorâm unii pe alții. Nu-i omorâm pe cei pe care îi îmbolnăvim, ci pe cei care nu se pot trata în spitale. Acum și vânzoleala din politică… Nici Președintele nu iese, Prim Ministru nu avem… Nimeni nu dă nicio direcție, nu se spune «Vaccinați-vă! Vă oblig» Cei din Occident s-au vaccinat, noi nu. Noi și bulgarii. Dacă luați orice listă a valorilor europene, noi suntem pe ultimele locuri. Toate țările au în atenție discuția despre COVID. Și vezi două țări din Europa care sunt împotrivă. Nu se poate! Oameni buni, vaccinați-vă! Eu am vorbit cu fotbaliștii, le-am zis «Faceți tot ce se poate ca să vă vaccinați!». Noi suntem și foarte precauți. Fiecare vine cu mașina personală, dezinfectăm vestiarul…”, a declarat Valeriu Iftime la PRO X.

Finanțatorul FC Botoșani a afirmat că se aștepta ca forurile care conduc fotbalul românesc să ia măsuri pentru prevenirea pandemiei.

„Semnale de la LPF sau FRF? Nu! Ei dorm bine de tot. Ce semnale… Semnale că ce? La noi abia acum se consideră că e o problemă. Au fost tot felul de petreceri, fără mască. Am văzut un eveniment la nu știu ce biserică. Credeți că avea vreunul vreo mască? Aici e problema. La restaurante nu te întreabă nimeni de vaccin. Pe mine nu m-a întrebat nimeni. Suntem în alte lume. Avem o îngâmfare… Vedem oameni la televizor care zic să nu vaccinăm, doctori care spun lucruri nepotrivite. Eu cred în severitatea acestei boli Și cred că măsurile trebuie să fie mult mai aspre”, a tunat Iftime la ProX.