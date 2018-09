Iftime e nemulțumit: „Puteam bate FCSB!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a ținut la finalul partidei de la Voluntari, 2-2 cu FCSB să-i laude pe elevii lui Costel Enache pentru atitudine și rezultat.

„Trebuie să mulțumesc Taromului că m-a văduvit de prima repriză când am luat două goluri. Am stat două ore în aeroport și am ajuns la stadion când a dat gol Papa. Am jucat bine. În repriza a doua am văzut echipă de echipă. Puteam să-i batem. Felicitări, bravo lor. Primul gol a fost unul prostesc iar 11 metri nu știu dacă a fost. Am revenit foarte bine. În repriza a doua am fost o echipă mult peste Steaua. Trebuie să fim mândri de ei. Noi nu am fost în criză. Am jucat fotbal dar am avut parte de ghinion. Important este să avem curaj”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Partida de la Voluntari dintre FCSB și FC Botoșani s-a încheiat cu 2-2, aceasta fiind cea de-a cincea remiză în șapte partide înregistrate de echipa pregătită de Enache în acest sezon.

Cu punctul obținut în meicul cu FCSB, FC Botoșani a acumulat opt puncte și se află pe locul 10 în Liga I.

De partea cealaltă, vicecampioana României venea după patru victorii consecutive în Liga I și în urma remizei cu Botoșani nu a reușit să profite de înfrângerea suferită de CFR Cluj cu Viitorul pentru a se distanța în fruntea clasamentului, având doar două lungimi în fața ardelenilor.

Rezultatele etapei a VII-a a Ligii I

Sepsi OSK Sf Gheorghe – Dunărea Călăraşi 1-0

FC Hermannstadt – Gaz Metan Mediaş 0-1

Astra Giurgiu – FC Voluntari 0-0

U Craiova – Dinamo Bucureşti 3-0

CFR Cluj – FC Viitorul 1-2

FCSB – FC Botoşani 2-2

Luni, 3 septembrie

Ora 21.00 Politehnica Iaşi – Concordia Chiajna