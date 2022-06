Iftime, la prezentarea lui Teja: „Îi mulțumesc lui Mihai că a venit la noi!”

Mihai Teja este oficial noul antrenor principal al FC Botoșani. Tehnicianul a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și finanțatorul echipei, Valeriu Iftime.

„Îi mulțumesc lui Mihai că a venit la noi. Nu a fost o decizie foarte grea, nici foarte ușoară. Am căutat mai multe variante iar Mihai a fost primul care a spus DA. Botoșani este o mare provocare, avem un anumit nivel. A doua problemă este că muncim foarte mult să ținem bugetul într-un echilibru iar asta înseamnă să vinzi fotbaliști. Marea provocare a unui antrenor la Botoșani este să aducem fotbaliști, să-i șlefuim și să-i vindem. Vindem când clubul are nevoie de bani și când antrenorul este de acord. Nu am vândut niciun fotbalist iar antrenorul să-mi spună că avem o problemă dacă pleacă. I-am spus că libertăți ca la Botoșani nu o să mai aibă nicăieri. Există o anumită doză de respect față de antrenori pe care o am și în special pentru oamenii ca Mihai care este școlit. Trebuie să construim lotul, să aducem fotbaliști. Sper să facem un grup bun. Am urmărit tot ce a făcut Mihai în antrenorat, nu are un istoric extraordinar dar dacă avea un istoric extraordinar nu cred că venea la Botoșani. Dar echipele la care a fost au jucat fotbal. Botoșaniul vrea să joace fotbal”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Mihai Teja a semnat pe un an de zile cu FC Botoșani și va avea ca obiectiv accederea în play-off.