Ilie Năstase, detalii despre starea sa de sănătate, după ce s-a vindecat de COVID: “Plămânii mei...” + Ce simptome a avut fostul lider ATP

Ilie Năstase a fost externat din spital după ce s-a vindecat de COVID. În vârstă de 75 de ani, fostul lider ATP a contractat o formă ușoară a bolii. În prezent se simte bine și, potrivit rezultatelor investigațiilor, plămânii lui sunt în regulă. Totodată, ex-sportivul a dezvăluit și simptomele pe care le-a avut cât timp s-a aflat internat la “Matei Balș”.

Ilie Năstase a fost diagnosticat cu coronavirus la finalul lunii noiembrie și a fost internat la Institutul Național de Boli Infecțioase “Matei Balș”. Fostul mare sportiv a fost conectat la aparate, însă momentul critic a trecut. Zilele trecute a fost externat, iar starea lui de sănătate este bună. Fostul lider ATP a oferit, în cel mai recent interviu, detalii despre rezultatele investigațiilor.

“Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă”, a declarat Ilie Năstase, potrivit impact.ro.

Ilie Năstase nu urmează niciun tratament post COVID

Ilie Năstase a vorbit, totodată, despre simptomele pe care le-a avut cât timp s-a aflat internat în spital. Recunoaște că faptul că s-a vaccinat l-a ajutat enorm. În prezent, nu urmează niciun tratament post COVID.

“Da, am avut o anume medicamentație și ea a avut rezultate. Atunci, pe durata internării, nu acum, când am revenit acasă! Dar nu am avut febră, nici acum, nici atunci, ci doar o tuse care m-a chinuit pentru o vreme. Și chiar dacă s-a dovedit că vaccinul nu m-a ferit complet de boală, fără el probabil că aș fi avut mai mult de tras. Și unii medici mi-au spus că dacă nu eram vaccinat, era foarte posibil să fi făcut o formă mai gravă. Eu am preferat să mă vaccinez cu Johnson&Johnson”, a mai declarat fostul jucător de tenis.

