Ilie Năstase, tranșant la adresa Serenei Williams după ce a slăbit 14 kg: „Lasă-mă”

Ilie Năstase și-a spus întotdeauna părerea fără menajamente, fiind cunoscut pentru sinceritatea sa directă și pentru comentariile adesea tăioase. Nu este prima dată când fostul tenisman îl „înțeapă” pe cineva din lumea sportului, iar de data aceasta ținta a fost celebra jucătoare de tenis Serena Williams, după ce aceasta a slăbit 14 kilograme.

Ilie Năstase a fost întrebat recent despre transformarea fizică a Serenei Williams, care a slăbit 14 kilograme în ultima perioadă. Fostul tenisman a oferit un răspuns scurt, glumind că dacă ar spune tot ce gândește, s-ar teme că nu va mai primi viză pentru Statele Unite.

„Nu trebuia să slăbească așa! Nu o mai recunoaște nimeni. Ea mai grasă trebuia să se facă. Nu mă băga, mă iau ăia prin America… Gata, că nu mai iau viză, lasă-mă în pace”, a declarat Năstase în cadrul unei conferințe de presă.

Cum a reușit Serena Williams să slăbească

Transformarea Serenei a stârnit reacții mixte din partea fanilor, unii apreciind rezultatul, iar alții sugerând că slăbirea s-ar fi datorat unor medicamente. Jucătoarea de tenis a confirmat că a folosit Zepbound, un medicament bazat pe GLP-1, inițial destinat pacienților cu diabet, dar folosit și pentru controlul greutății, deoarece reglează glicemia și reduce pofta de mâncare.

„Toată viața mi-am petrecut-o în sală, la antrenamente. Făceam de toate, alergam, dansam, diferite tipuri de exerciții, orice ți-ai putea imagina, dar nu puteam să slăbesc mai mult de un anumit punct. Atunci am decis să încerc ceva diferit și am ajuns la GLP-1. Sunt mamă a două fete, am vrut să fiu foarte sinceră. Eu mă antrenam deja foarte tare. Cred că este o problemă cu care se confruntă și alte femei. Te antrenezi și mănânci sănătos, dar nu poți ajunge la nivelul la care îți dorești să fii. Acum mă simt mai bine din punct de vedere mental, sunt mai încrezătoare”, a spus Serena Williams pentru Vogue.

