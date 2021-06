Ilinca Vandici a împlinit 35 de ani. Ce cadou a primit prezentatoarea „Bravo, ai stil!” de la soțul ei

Ilinca Vandici a împlinit 35 de ani. Deși are problem de sănătate, vedeta se bucură din plin de această zi. Încă de dimineață, ea a fost întmpinată cu flori și tort.

Cu o seară înainte de ziua ei de naștere, Ilinca și-a liniștit fanii, declarând că starea ei de sănătate s-a îmbunătățit: „Am gastrită și o bacterie la stomac, am primit tratament, am primt regim alimentar pentru asta, așa că o să fiu din ce în ce mai bine, de mâine o să fiu pe mese, nu mai stau în pat, mâine este și ziua mea..”.

Încă de la primele ore ale zilei, soțul prezentatoarei a postat o fotografie cu partenera lui de la un eveniment, la a cărei descriere stătea un mesaj simplu, dar plin de însemnătate: „I love you”(n.r.”Te iubesc”), a scris Andrei Neacșu, soțul Ilincăi Vandici.

„La mulți ani, Ilinca! Te iubim!”, era scris deasupra tortului primit.

Își dorește o nouă mașină de ziua ei

Întrebată într-un interviu ce cadou așteaptă de la soțul ei la ceas aniversar, prezentatoarea „Bravo, ai stil” a mărturisit că își dorește o mașină nouă, confortabilă și mai încăpătoare: „O mașină nouă. Mai mare. Uite, crește copilul, când plecăm în vacanțe trebuie să avem un portbagaj mai mare ca să avem loc de bagaje și atunci o mașină mai mare ar fi super potrivită.

Eu să am mașina mai mare, cumpărată, bineînțeles, de Andrei.”, a spus Ilinca pentru „evz.ro”.

Aceasta a sugerat că soțul ei știe despre dorința pe care o are, mai ales că nu îi este străină pasiunea Ilincăi pentru mașinile puternice: „El știe deja. Lăsând gluma la o parte, eu am fost mereu super idependentă financiar, sunt o fire super muncitoare, am tot ce am nevoie pentru mine și pentru copilul meu, în urma muncii pe care o depun, însă sunt anumite, hai să le numim aspecte, în care un bărbat trebuie să-și arate masculinitatea. Unul dintre ele fiind acesta.”, a mai adăugat frumoasa vedetă.

VEZI ȘI: Florin Călinescu, caracterizare acidă la adresa prezentatoarei Ilinca Vandici! Ce poreclă are vedeta de la Kanal D în rândul bărbaților celebri