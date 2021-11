Ilinca Vandici îl face praf pe Ciprian Marica: „O tipologie ușor toxică”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Multe dintre domnişoare o văd ca pe un exemplu, iar din experienţele sale de viaţă multe dintre acestea învaţă lucruri interesante. Recent, în cadrul unui interviu, vedeta de la Kanal D a făcut dezvăluiri despre fostele sale relaţii.

Ilinca Vandici se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes, este o mămică împlinită şi o soţie fericită. A debutat în lumea televiziunii ca prezentator meteo, iar apoi a devenit din ce în ce mai cunoscută datorită emisiunilor „O iubire de-o vară” alături de Liviu Vârciu, „D-Paparazzi”, și, bineînţeles, „Bravo, ai stil!”.

Frumoasa prezentatoare a cochetat și cu actoria. A jucat un rol important în telenovela „Narcisa Sălbatică” în 2011.

Ilinca Vandici, dezvăluiri despre fostele relaţii

Ilinca Vandici a fost invitată de curând la un matinal de radio, acolo unde a povestit detalii neştiute despre prima sa iubire. În acelaşi timp, şatena a mărturisit şi ce tipologie de bărbaşi o atrăgeau la acea vreme.

„M-am îndrăgostit în clasa a doua, de colegul meu de clasă. Îl chema Vlad Roman. Și a ținut până undeva în clasa a șaptea când am avut practic primul meu iubit. Eram la o petrecere, într-o vară, am văzut un băiat care era cu vreo cinci ani mai mare decât mine și era gen bad boy. Lungă perioadă din viața mea am fost atrasă de o tipologie ușor toxică”, a spus frumoasa moderatoare

În acelaşi timp, aceasta a mai adăugat că în prezent gusturile sale s-au schimbat, ba mai mult a dezvăluit că este extrem de fericită cu alegerile pe care le-a făcut: „Dragoste pentru mine înseamnă fix ce am eu în acest moment acasă. Relația aceea super închegată în care suntem și prieteni, dar suntem și amanți, suntem și colegi, dar suntem și părinți.”

Cum se împarte Ilinca între familie și carieră

Pentru că televiziunea nu este deloc un domeniu care să-ți lase și ceva timp liber, am vrut să știm cum se descurcă moderatoarea de la Kanal D să gestioneze lucrurile, pentru a avea timp atât de familie, cât și de carieră. Ilinca Vandici ne-a mărturisit, în exclusivitate, că a găsit echilibrul între cele două, astfel încât se poate bucura și de viața profesională, dar mai ales de cea personală.

„Cred că am găsit echilibrul între viața personală și carieră. Cu multă organizare și disciplină reușești să le faci față ambelor, să le împaci pe amândouă și să reușești să te bucuri atât de o carieră înfloritoare, cât și de o familie frumoasă.

Ambele necesită timp, implicare și dragoste din partea mea și cred că am găsit rețeta succesului. Nu pot spune în cuvinte care este aceasta, în afară de organizare și foarte multă disciplină, e nevoie de iubire, atenție și răbdare din belșug”, a povestit Ilinca Vandici, pentru CANCAN.RO.

