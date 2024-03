Imaginația a luat-o razna! La ce soluții au apelat George Tănase și Ionuț Rusu pentru a le fenta pe iubite: ”Mi-a murit cineva!” Barterul făcut cu Insula Iubirii

George Tănase și Ionuț Rusu sunt doi dintre cei mai apreciați comedianți, fac sute de mii de oameni care sunt abonați la canalele lor să râdă, însă viața nu este mereu doar un zâmbet pentru ei. Cu toate că au multe admiratoare, cei doi au lăsat viața de burlaci și fiecare este așezat la „casa lui”. Numai că, de cele mai multe ori, căsătoria vine cu responsabilități, dar și cu renunțare la micile plăceri. Asta li s-a întâmplat și lui George Tănase și Ionuț Rusu, care au povestit pentru CANCAN.RO metodele inedite, să le numim, la care apelează ca să „scape” de partenere.

Prezenți la premiera de gală a filmului Generației de Aur a fotbalului românesc, Ionuț Rusu și George Tănase au povestit despre cele mai dragi amintiri care sunt legate de sportul rege, dar și cum au ajuns ca de la meciuri pe care le priveau constant, să găsească tot felul de modalități prin care să se ascundă de partenere. Cei doi ne-au mărturisit că au o pasiune încă de când erau copii pentru fotbal, pasiune care nu moare niciodată.

George Tănase și Ionuț Rusu au găsit soluții extreme pentru a se ascunde de partenere

„Suntem fani fotbal, suntem microbiști, susținem două echipe care se bat acolo sus, Rapid și Dinamo. Sunt într-o constantă bătaie acolo sus. În oglindă, Dinamo este sus, iar Rapid, săracii de ei, dacă te uiți acum…” , spune Ionuț Rusu pentru CANCAN.RO.

„Suntem microbiști, realizăm o emisiune de fotbal, am început să învățăm mai multe, să neluăm informații mai multe, statistici. Am venit în calitate de experți aici. Fotbalistul meu preferat din Generația de Aur este Hagi. Mie mi-a plăcut mult de el, cât am apucat să văd. Eu când am început să conștientizez viața, am crescut cu Hagi în jurul meu” , completează George Tănase.

„De fiecare dată când joacă Rapidul am o `sirenă` care sună în casă!”

Microbiști înfocați, George Tănase și Ionuț Rusu nu ratează nicio ocazie de a se uita la meciurile echipelor lor preferate. Și pentru că partenerele lor nu sunt mereu de acord cu acest aspect, băieții au găsit soluții ingeniaose.

„Eu, de fiecare dată când joacă Rapidul, am o sirenă în casă care sună. Vine la mine, mă întreabă dacă ne uităm la un film, iar eu spun că joacă Rapid-ul aud sirena: Ea se duce într-o cameră, iar eu rămân în cealaltă cameră să înjur” , spune George Tănase.

„Eu mă ascund bine când mă uit la fotbal, de fiecare dată caut să mă ascund bine. Dau un alt motiv, meciul este prea pueril în mintea femeilor. Atunci dau un alt motiv, spun că mi-a murit cineva. Găsesc o scuză, spun că am o înmormântare ceva și plec să mă uit la meci. Nu mi-am făcut încă fortăreață sau buncăr, dar găsesc eu o soluție” , mărturisește Ionuț pentru CANCAN.RO.

George Tănase și Ionuț Rusu, dau tot din casă: „Căsătoria este extrem de costisitoare!”

George Tănase, care este deja bărbat căsătorit de aproape doi ani, a povestit cum decurg lucrurile la el în familie. Comediantul și soția sa au ajuns la o convenție pe care o respectă. Dacă îi priește sau nu lui George, ne spune el.

„Eu am o rată de conversie în casă: Dacă ea acceptă să mă uit la un meci de 90 de minute, trebuie să privesc și un episod din Insula Iubirii de patru ore și jumătate. Cumva pentru mine este satisfăcător și util că de acolo îmi iau inspirația pentru sketch-uri. Căsătoria este un job, pot să spun asta, full time pentru mine, prea full time, dar este ok. Și costă mult o căsătorie în zilele noastre, este extrem de costisitoare” , a spus George Tănase pentru CANCAN.RO.

