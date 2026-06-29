Imagine rară cu fratele lui Valentin Sanfira. Ce mesaj emoționant i-a transmis artistul lui Alin

Ziua de astăzi a fost una cu semnificație pentru Valentin Sanfira, care și-a celebrat fratele mai mare, Alin, atât de ziua de naștere, cât și de ziua numelui.

Artistul a publicat o fotografie veche în care apare alături de acesta, o imagine rară, având în vedere că Alin nu se afișează des în spațiul public alături de cântăreț.

Valentin Sanfira, imagine rară cu fratele mai mare

Valentin Sanfira a rememorat momente din copilărie și a vorbit despre legătura strânsă dintre ei. În mesajul postat pe rețelele sociale, artistul a transmis:

„La mulți ani, fratele meu drag, Alin Petre Sanfira! Astăzi sărbătorești de două ori: ziua de naștere și ziua numelui. Mă uit la fotografia asta și îmi dau seama cât de multe am trăit împreună. Am crescut unul lângă celălalt, am împărțit și bucurii, și greutăți. Ne-am sprijinit de fiecare dată, iar indiferent ce ne-a adus viața, am rămas uniți”.

Declarație emoționantă pentru Alin

Cântărețul a subliniat că fratele său este unul dintre oamenii pe care se poate baza necondiționat. În familie există și un alt frate, Adrian, înfiat de părinți după ani de încercări de a avea un copil, însă acesta apare și mai rar în fotografiile publice ale artistului.

Valentin Sanfira a completat mesajul cu o urare pentru Alin și pentru toți cei care își serbează numele:

„Îți mulțumesc că mi-ai fost nu doar frate, ci și prieten de nădejde. Îți doresc să fii sănătos, fericit și binecuvântat, iar Dumnezeu să-ți călăuzească fiecare pas. Și da… în poza asta eram mai tineri. Dar, dacă mă întrebi pe mine, nici acum nu stăm rău deloc! La mulți ani și tuturor celor care poartă cu mândrie numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel! Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, liniște și multe bucurii alături de cei dragi”.

CITEŞTE ŞI: Cum arată Codruța Filip în costum de baie. Mesajul cu subînțeles pe care l-a transmis fosta soție a lui Valentin Sanfira

Cum arată curtea de vis a lui Valentin Sanfira! Imagini spectaculoase din „paradisul” artistului