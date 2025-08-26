Acasă » Știri » Imagini sfâșietoare! Ștefania și Ștefan sunt înmormântați împreună. Trebuiau să fie mire și mireasă, iar acum…

De: Irina Vlad 26/08/2025 | 12:29
Ștefania și Ștefan erau logodiți și urmau să se căsătorească/ sursă foto: Facebook
Este o zi grea pentru familiile celor doi tineri care au murit în Munții Iezer. Ștefan și Ștefania urmează să fie conduși pe ultimul drum. Cei doi trăiau o povestea de dragoste din adolescență, de mai bine de 7 ani, erau logodiți și urmau să se căsătorească. Pentru ca dragostea lor să dăinuie dincolo de această lume, părinții acestora au decis să fie înmormântați împreună, în satul natal Lerești. Imaginile durerii de la căpătâiul celor doi.

Comunitatea din Argeș este în doliu. Marți, 26 august, Ștefan Berevoianu și Ștefania Boteanu urmează să fie conduși pe ultimul drum. Cei doi tineri au murit împreună, în urmă cu 4 zile, atunci când mașina condusă de Ștefan a alunecat de pe șosea și a căzut de la peste 200 de metri într-o prăpastie, pe un traseu montan din Argeș, munții Iezer – Păpușa. Alături de ei se mai aflau alți trei prieteni. Doi dintre ei au murit pe loc, iar Costin Bulgaru  – de 23 de ani – a fost singurul supraviețuitor.

Imaginile durerii de la înmormântarea lui Șetefan și a Ștefaniei

Nenorocirea s-a petrecut sâmbătă, 23 august 2025, atunci când Ștefan, Ștefania, Costin și alți doi tineri s-au aventurat cu mașina pe un traseu off road din Argeș. Ștefan se afla la volanul mașinii sale, un Susuki Vitara, mașină pe care o avea de doar câteva zile. Cu ocazia escapadei la munte, tânărul ar fi vrut să testeze autoturismul, însă ziua s-a transformat într-o tragedie – vezi AICI detalii.

Patru zile mai târziu, comunitatea din Argeș s-a strâns la căpătâiul celor doi tineri pentru a-i conduce pe ultimul drum. Ștefan și Ștefania erau împreună încă din adolescență, erau logodiți și urmau să se căsătorească, însă destinul a avut alte planuri pentru ei. Cei doi urmează să își continue iubirea dincolo de această lume. Marți, 25 august, cuplul va fi condus pe ultimul drum. Ca un gest simbolic, părinții lor au decis ca ei să fie înmormântați împreună, în Lerești, comuna natală.

Ștefania și Ștefan/ sursă foto: Facebook

Încă de la primele ore ale dimineții, rudele, prietenii, cunoscuții și o partea din localnici au mers să le aducă tinerilor un ultim omagiu – la biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Lerești, unde au fost depuse sicriele cu trupurile lor neînsuflețite. Atmosfera este una apăsătoare, zeci de coroane cu flori au fost depuse în lăcașul sfânt, lumânări aprinse și oameni cu lacrimi în ochi care au venit pentru a-și lua rămas bun de la cei doi tineri – vezi AICI imagini.

Primarul din Lerești a anunțat că ziua înmormântării celor doi a fost declarată zi de doliu în întreaga localitate.

”Dragi lereșteni, durerea acestor zile este una imposibil de descris. Comuna noastră a pierdut doi tineri care abia își începeau drumul în viață. Boteanu Ștefania Diana și Berevoianu Ștefan Matei erau la început de drum, un drum plin de vise, de gânduri frumoase și de iubire.

Tragedia de la Portăreasa ne-a sfâșiat sufletele și ne-a adunat acum într-o tăcere mult prea apăsătoare, în care lacrimile spun tot ceea ce cuvintele nu pot rosti.

În semn de respect pentru familiile greu încercate și pentru amintirea celor plecați mult prea devreme, marți, 26 august, în ziua înmormântării ce va avea loc la Biserica Sfinții Arhangeli Mihail și Gavril, comuna Lerești declară ZI DE DOLIU LOCAL”, a transmis primarul din Lerești.

 

Ștefania și Ștefan sunt tinerii logodiți care și-au pierdut viața în tragedia de pe Făgăraș. Urmau să se căsătorească, dar destinul le-a fost curmat brusc

Clipe de coșmar pentru supraviețuitorul tragediei din Făgăraș. Costin Bulgaru a așteptat ore în șir să fie salvat, chiar lângă prietenii care își pierduseră viața

 

