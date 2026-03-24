Imagini virale din Piața Obor, cu o vânzătoare de la gogoșărie și un turist din Danemarca. Cum i-a cerut 11 lei în limba engleză. Culmea, nu știa cum se zice la „unsprezece”, dar a improvizat

De: Alina Drăgan 24/03/2026 | 17:03
Imagini virale din Piața Obor, cu o vânzătoare de la gogoșărie și un turist din Danemarca /Foto: YouTube @ Tore Hansen

România este o țară frumoasă, ce are multe de oferit, mai ales din punct de vedere culinar. Țara noastră a atras atenția și unui celebrul vlogger din Danemarca. Acesta a făcut o vizită în Capitală, documentându-și experiența. A ajuns și în Piața Obor, unde și-a dorit să încerce mai multe dintre preparatele tradiționale românești. Însă, în unele cazuri, comunicare cu văzătorii a fost dificilă. Dar, românii sunt inventivi, iar problema s-a rezolvat repede.

Tore Hansen este un vlogger danez cunoscut publicului din România pentru clipurile sale de tip travel și lifestyle, în care explorează cultura și gastronomia locală. Acesta nu avea cum să rateze Piața Obor, așa că a mers acolo pentru a încerca unele dintre preparatele tradiționale românești. A mâncat mici, covrigi, însă atunci când și-a dorit să testeze și o gogoașă a avut parte de o mică dificultate.

În unul dintre vlogurile sale recent, Tore Hansen a făcut o vizită în Piața Obor. Și-a dorit să încerce mai multe preparate, iar din meniu nu aveau cum să lipsească micii, sarmalele sau covrigii.

„România, o țară plină de arome. Astăzi mă confrunt cu o dilemă serioasă: sarmale sau mici. Dar aici mâncarea nu e doar despre ce e în farfurie, ci despre oamenii și momentele întâlnite de-a lungul drumului. Nu sunt obișnuit cu mâncarea românească, dar cred că experiența și gustul o să fie foarte interesante”, spune Tore Hansen.

Tore Hansen, vizită în Piața Obor / Foto: YouTube @ Tore Hansen

În cele din urmă, după ce a gustat mai multe preparate, Tore Hansen și-a dorit și ceva dulce, așa că a mers la o patiserie pentru a cumpăra o gogoașă. A ales o gogoașă cu cremă de cacao, dar și un ștrudel cu mere. Vânzătoarea a înțeles rapid comanda, însă a avut ceva dificultăți atunci când a trebuit să comunice prețul.

Cele două produse costau 11 lei. Femeia nu a știu să comunice acest preț în limba engleză, însă a improvizat rapid, spunându-i lui Tore Hansen că are de plătit „ten, one lei”. Vlogger-ul a apreciat inventivitatea, a plătit, iar apoi a degusta gogoașa.

„Gogoașă cu cremă de cacao, arată foarte bine. Are și zahăr pe deasupra. Este minunată. Foarte nesănătoasă presupun, dar foarte delicioasă. 10 din 10. Ăsta s-ar putea să fie cel mai bun desert pe care l-am mâncat până acum în 2026. Perfect. Cu siguranță e ceva ce trebuie să încercați”, a concluzionat Tore Hansen.

Vânzătoarea a știut cum să improvizeze iar 11 s-a trensformat în 10-1 /Foto: YouTube @ Tore Hansen

 

CITEȘTE ȘI:

Cât costă un tur în Piața Obor. Străinii plătesc zeci de euro să admire fructe, legume și să consume mici: „Sunt din SUA, nu avem aşa ceva”

Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor

Iți recomandăm
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Știri
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Ce avere au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Știri
Ce avere au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să...
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
Gandul.ro
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Parteneri
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
Gandul.ro
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Doliu în lumea sportului! Fotbalistul s-a prăbușit pe teren, chiar în mijlocul unui meci
Ce meserie controversată are Carmen Ionescu de la Insula Iubirii 2026. Concurenta din sezonul 10 care ...
Ce meserie controversată are Carmen Ionescu de la Insula Iubirii 2026. Concurenta din sezonul 10 care va ține România cu ochii pe micile ecrane
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 9 = 5
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 9 = 5
Ce avere au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Ce avere au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își poate schimba cursul vieții până de Paște: „Totul ...
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își poate schimba cursul vieții până de Paște: „Totul gravitează în jurul lui”
BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate
BANCUL ZILEI | După trecerea doliului, un văduv se căsătorește cu sora soției decedate
Vezi toate știrile