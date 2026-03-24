Imagini virale din Piața Obor, cu o vânzătoare de la gogoșărie și un turist din Danemarca. Cum i-a cerut 11 lei în limba engleză. Culmea, nu știa cum se zice la „unsprezece”, dar a improvizat

România este o țară frumoasă, ce are multe de oferit, mai ales din punct de vedere culinar. Țara noastră a atras atenția și unui celebrul vlogger din Danemarca. Acesta a făcut o vizită în Capitală, documentându-și experiența. A ajuns și în Piața Obor, unde și-a dorit să încerce mai multe dintre preparatele tradiționale românești. Însă, în unele cazuri, comunicare cu văzătorii a fost dificilă. Dar, românii sunt inventivi, iar problema s-a rezolvat repede.

Tore Hansen este un vlogger danez cunoscut publicului din România pentru clipurile sale de tip travel și lifestyle, în care explorează cultura și gastronomia locală. Acesta nu avea cum să rateze Piața Obor, așa că a mers acolo pentru a încerca unele dintre preparatele tradiționale românești. A mâncat mici, covrigi, însă atunci când și-a dorit să testeze și o gogoașă a avut parte de o mică dificultate.

Imagini virale din Piața Obor, cu o vânzătoare de la gogoșărie și un turist din Danemarca

În unul dintre vlogurile sale recent, Tore Hansen a făcut o vizită în Piața Obor. Și-a dorit să încerce mai multe preparate, iar din meniu nu aveau cum să lipsească micii, sarmalele sau covrigii.

„România, o țară plină de arome. Astăzi mă confrunt cu o dilemă serioasă: sarmale sau mici. Dar aici mâncarea nu e doar despre ce e în farfurie, ci despre oamenii și momentele întâlnite de-a lungul drumului. Nu sunt obișnuit cu mâncarea românească, dar cred că experiența și gustul o să fie foarte interesante”, spune Tore Hansen.

În cele din urmă, după ce a gustat mai multe preparate, Tore Hansen și-a dorit și ceva dulce, așa că a mers la o patiserie pentru a cumpăra o gogoașă. A ales o gogoașă cu cremă de cacao, dar și un ștrudel cu mere. Vânzătoarea a înțeles rapid comanda, însă a avut ceva dificultăți atunci când a trebuit să comunice prețul.

Cele două produse costau 11 lei. Femeia nu a știu să comunice acest preț în limba engleză, însă a improvizat rapid, spunându-i lui Tore Hansen că are de plătit „ten, one lei”. Vlogger-ul a apreciat inventivitatea, a plătit, iar apoi a degusta gogoașa.

„Gogoașă cu cremă de cacao, arată foarte bine. Are și zahăr pe deasupra. Este minunată. Foarte nesănătoasă presupun, dar foarte delicioasă. 10 din 10. Ăsta s-ar putea să fie cel mai bun desert pe care l-am mâncat până acum în 2026. Perfect. Cu siguranță e ceva ce trebuie să încercați”, a concluzionat Tore Hansen.

