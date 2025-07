Împăcare rapidă în showbiz! Vedetele și-au mai acordat o șansă, după ce s-au despărțit acum câteva zile

Vești bune pentru fanii unui cuplu din showbizul românesc! Marea împăcare s-a produs. Cei doi îndrăgostiți au decis să își mai acorde o șansă, după ce au stat despărțiți mai multe zile. În această perioadă, bărbatul a suferit enorm, dar acum se pare că a răsărit din nou soarele pe strada lui.

Bogdan Mocanu și Iasmina, căci despre ei e vorba, formau de puțină vreme un cuplu, însă toată lumea era cu ochii pe ei, deoarece artistul părea mai îndrăgostit ca niciodată. Și-au “oficializat” relația în urmă cu aproape trei luni, au fost în prima vacanță împreună, în Istanbul, iar totul părea că merge în direcția potrivită. Ba chiar s-au mutat împreună la scurt timp, semn că lucrurile erau mai mult decât serioase. Ei bine, în urmă cu câteva zile, deciseseră să se despartă, dar nu au putut sta prea mult departe unul de celălalt.

Bogdan Mocanu și Iasmina nu au putut sta prea mult departe unul de celălalt. Seara trecută, influencerul a anunțat împăcarea. Acesta a postat pe Instagram o imagine cu fosta concurentă de la Puterea Dragostei. Fotografia a fost însoțită de mesajul „Suntem bine”, semn că au decis să își mai dea încă o șansă.

Ultima perioadă nu a fost deloc una ușoară pentru Bogdan Mocanu. Influencerul a suferit foarte mult din cauza separării de Iasmina. Acesta a redistribuit pe TikTok niște clipuri sugestive, din care reieșea că el este “victima” în toată această poveste.

Mai mult decât atât, a ales să stea singur o perioadă, fără familie sau prieteni. Nici măcar fratele său, Vlăduț, nu a reușit să dea de el zile la rând. Bogdan Mocanu nu a refuzat să le răspundă apropiaților la telefon.

„Nici eu nu știu mai nimic de el, pentru că încerc să dau de el de câteva zile și nu răspunde deloc la telefon. Nu reușim să dăm de el. Din ce am înțeles, el e acum la București. Măcar știm că e bine, am reușit să vorbesc cu Costică și a spus că e ok, dar e foarte supărat, știu că are niște probleme cu Iasmina. Nu știu exact ce s-a întâmplat, lucrurile acestea le vorbesc între ei, știu că s-au certat, pare că s-au despărțit.

Nici de Iasmina nu știu mare lucru, ea e la Iași, la bunica ei, iar el e la București. Nu știu dacă mai țin legătura, dacă vorbesc, dacă el îi răspunde Iasminei. Eu i-am sunat pe toți prietenii lui și i-am rugat măcar să ne anunțe că e el bine, să stăm și noi liniștiți, să știm că e bine, sănătos”, a declarat Vlăduț, fratele lui Bogdan Mocanu, pentru CANCAN.RO.