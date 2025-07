Bogdan Mocanu, prima ”victimă” de la Beach, Please! Ce i-a făcut Yamato va rămâne în istorie! ”E măritat!”

Beach, Please! 2025 a strâns laolaltă vedetele și artiștii de la noi și din afară. Desigur că, unde este distracție, nu putea lipsi nici Yamato Zaharia. Luptătorul cu freză nouă și pus pe distracție a venit însoțit de amici, dar și de o tânără domnișoară. Cei doi au fost destul de apropiați, așa că am fost curioși să aflăm care este relația dintre ei. Vă spunem doar atât: Yamato a intrat în zona…roșie, dar i-a făcut și o prezentare prietenului său, Bogdan Mocanu, pe care nu trebuie s-o ratați, pentru că amuzamentul va fi maxim! Aflați, însă, totul în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO.

Yamato Zaharia avut parte de multe schimbări în ultimul timp. După implantul de păr pe care l-a făcut și care i-a oferit o nouă înfățișare (vezi aici), și-a cumpărat un autoturism, iar acum a fost surprins alături de o tânără la festival, dar și de un amic. Luptătorul ne-a spus că domnișoara, pe numele ei, Izabela, este designer vestimentar, iar fostul campion i-a fost model, prezentând pentru colecția ei. Dacă s-a înfiripat ceva între ei, ne spune chiar el.

Yamato Zaharia, flirt cu o domnișoară! Luptătorul a intrat în zona…”Roșie….ca lenjeria ei!”

CANCAN.RO: Bună, Yamato! Ce faci? Cum te simți?

Yamato Zaharia: Bine, la festival, mă distrez și fac poze cu foarte multă lume.

CANCAN.RO: Ce vedetă mare ești!

Yamato Zaharia: Nu că o zic eu, dar face lumea poze cu mine și văd că am nevoie de cineva să mai mai împingă. Eu le mulțumesc tuturor celor care vin la mine și îmi pare rău dacă trec și vă aduceți aminte că eu sunt Yamato. Cred că e de la freza asta nouă.

CANCAN.RO: Pai Yamato nu trece a doua oară, trebuie să profite oamenii din prima să facă poze.

Yamato Zaharia: Da, păi mai sunt unii oameni care îmi scriu apoi că le-a fost rușine.

CANCAN.RO: Cu rușinea mori de foame.

Yamato Zaharia: Dacă îți dorești o poză cu mine și tu mă consideri important, eu sunt disponibil la orice oră pentru toată lumea.

CANCAN.RO: Cu cine ai venit în seara aceasta la festival?

Yamato Zaharia: Am venit cu fratele meu, Timon, cu prietena mea, Izabela, care este și designer vestimentar și am prezentat pentru colecția ei, și ne distrăm aici.

CANCAN.RO: Deci este prietenă sau…? Nu mi-a fost clar!

Yamato Zaharia: Sau!

CANCAN.RO: Acum spune-mi, ori este albă, ori este neagră!

Yamato Zaharia: E roșie…ca lenjeria ei!

CANCAN: Ce ai alege să uiti toate informatiile sau toate persoanele?

Yamato Zaharia: Toate informatiile ca cele mai frumoase sunt amintirile pe care ti le faci cu anumite persoane.

CANCAN.RO: Sa mai stai o luna cu fosta sau să mai dureze 10 ani pana sa iți gasești sufletul pereche?

Yamato Zaharia: Să stau 10 ani decat sa stau cu Ema. Ea e fosta pentru mine, nu am mai avut o relatie cu alta femeie la nivelul asta.

CANCAN.RO: Acum că se mărită ce părere ai?

Mă bucur pentru ei și le doresc casă de piatră!

CANCAN.RO: Crezi că o să te invite la nuntă?

Yamato Zaharia: Dacă mă cheamă, sunt prezent.

CANCAN.RO: Să fii mai cunoscut pentru bunătatea ta sau pentru inteligență?

Yamato Zaharia: Pentru bunătate.

„Bogdan e măritat! Eu am rămas amanet”

CANCAN.RO: Să renunți la toți banii sau la toate amintirile de anul acesta?

Yamato Zaharia: La toți banii.

CANCAN.RO: Să ai un partener care să te înșele sau care să semene leit cu fosta?

Yamato Zaharia: Să semene leit cu fosta, eu am fost înșelat.

CANCAN.RO: Ce zi ai vrea să trăiești la nesfârșit și de ce?

Yamato Zaharia: Toate zilele. Cum mi-a zis mie fratele meu Bogdan Mocanu care este măritat.

CANCAN.RO: De ce zici că este măritat?

Yamato Zaharia: Este toată ziua cu Iasmina.

CANCAN.RO: Și nu te bucuri pentru el?

Yamato Zaharia: Ba da, mă bucur pentru el, știe și el asta. Am rămas singur, Vicenzo este plecat, el e cu Iasmina, eu am rămas amanet. Eu sunt blindat cu sticle și trebuie să beau. El mi-a zis o vorbă mare: Orice sac își găsește petecul.

CANCAN.RO: Ce ai face dacă te-ai trezi și ai realiza că tot ce ai trăit până acum a fost doar un vis?

Yamato Zaharia: Oricum eu cred că lumea în care trăim este o închisoare spirituală.

CANCAN.RO: Care e ultima faptă bună pe care ai făcut-o?

Yamato Zaharia: Azi eram la balcon, iar jos la festival aici erau niște persoane de etnie care erau muncitori și ne-a spus dacă nu vin jos la ei să mănânc parizer. Și am luat sticla și am dat și un shot cu ei

CANCAN.RO: Dacă ai fi un personaj Disney ce personaj ai fi?

Yamato Zaharia: Stich, mi-au zis niște persoane că mă asemăn.

