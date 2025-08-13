Impact devastator pe o șosea din Lugoj! Un şofer a murit carbonizat în maşină, după ce a intrat în coliziune cu un TIR

Un șofer a murit carbonizat în propria mașină, după un impact devastator cu un TIR. Tragicul eveniment s-a petrecut pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj dinspre Caransebeș spre Timișoara. Iată ce s-a întâmplat!



Șoferul a intrat în coliziune frontală cu un TIR, iar impactul a fost atât de violent încât autovehiculul a luat foc cu bărbatul în interior.

Potrivit primelor informații, șoferul a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal cu un TIR. La volanul autocamionului de mare tonaj se afla o femeie în vârstă de 47 de ani. În urma coliziunii violente, autoturismul bărbatului a luat foc, iar șoferul a rămas captiv în mașină și și-a pierdut viața. În TIR se aflau două persoane care nu necesită îngrijiri medicale.

Șoferul a murit carbonizat după impact

Pompierii lugojeni intervin pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma accidentului rutier petrecut pe Centura Timișoarei din Lugoj. Oamenii legii au blocat circulația pe ambele sensuri, iar zona a fost securizată. După mai multe minute de intervenție dificilă, pompierii au reușit să stingă incendiul.

Surse din anchetă susțin că momentan nu este cunoscut motivul exact al producerii accidentului. Se iau în calcul variante precum o eroare de conducere, o defecțiune tehnică sau o problemă medicală prin care șoferul ar fi putut trece înainte de impact.

Autoritățile au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă investigațiile pentru a stabili cauza exactă a tragediei. Până în acest moment, identitatea șoferului decedat nu a fost confirmată, iar anchetatorii vor apela la expertiza medico-legală și tehnică pentru identificare.

