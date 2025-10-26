Acasă » Exclusiv » Impresarul român care a cucerit America, acuzat că a păcălit mai mulți artiști faimoși! Cargo, ASIA, chiar și Alex Velea i-au căzut în plasă! “M-a asigurat că se va ocupa de tot”

Impresarul român care a cucerit America, acuzat că a păcălit mai mulți artiști faimoși! Cargo, ASIA, chiar și Alex Velea i-au căzut în plasă! "M-a asigurat că se va ocupa de tot"

De: Delina Filip 26/10/2025 | 23:40
Un nou scandal își face loc în peisajul artistic de la noi! Un celebru impresar care, de-a lungul timpului a avut sub aripă mai multe trupe cunoscute din România, este acuzat că a lăsat baltă mai mulți artiști! Mai exact, bărbatul ar fi trebuit să se ocupe de turneele în America ale unor trupe celebre de la noi, însă i-ar fi lăsat pe toți cu buza umflată! Cântăreții s-au trezit fără vize, fără banii promiși, dar și cu o gaură în buget, prin prisma faptului că mulți dintre ei și-au anulat concertele din țară! Nu este pentru prima dată când artiști celebri primesc țepe de la impresar, Alex Velea fiind una dintre victimele lui în urmă cu mai mulți ani. CANCAN.RO are toate detaliile, dar și declarațiile lor exclusive! 

Scena muzicală românească fierbe după ce Branko Podrumedzic este acuzat de câțiva artiști că le-ar fi tras țepe! Așa cum știți deja, impresarul este cunoscut în toată lumea prin prisma performanțelor sale, iar mulți artiști au trecut de-a lungul timpului prin mâna lui. Chiar primarul metropolei Chicago, Rahm Emanuel, l-a premiat pe impresarul artistic  pentru evenimentele organizate în ultimii 30 de ani și pentru rolul său în comunitatea românească. Doar că, recent acesta a intrat într-un conflict după ce ar fi trebuit să organizeze un turneu în America pentru trupe și artiști cunoscuti precum: Cargo, Asia sau Raluca, fata cu vioara. Doar că, deși le-ar fi promis mare cu sarea, impresarul nu s-ar fi ținut de cuvânt. Cântăreții au pierdut timp, bani și au rămas cu un gust amar după toată experiența!

Impresar celebru acuzat că ar fi dat țepe unor artiști!

Raluca, artista cunoscută ca „Fata cu vioara”, a povestit experiența care i-a dat lumea peste cap. Totul a pornit în urmă cu aproape două luni când fostul ei impresar i l-a prezentat pe Branko Podrumedzic .

„Eu trebuia să merg într-un turneu în America, alături de un impresar la care eu am ajuns într-o recomandare din partea unui alt manager. Eu am crezut că o să fie totul bine mai ales că am avut o colaborare excelentă cu domnul Zoltan care mi l-a prezentat pe domnul Branko. Mi-a zis că e un prieten de-ai lui, că vrea să facă un turneu în America și mi-a zis că mă sună a doua zi să stabilim”, a povestit Raluca. 

Artista spune că a doua zi a fost sunată și ea, alături de managerul ei și de impresarul Branko au stabilit datele concertelor.  

„Asta s-a întâmplat. M-a sunat domnul Branco.Am stabilit exact perioada în care eram disponibilă, nu aveam puse evenimentele pentru toamnă. La sfârșitul august am stabilit. Am stabilit pentru perioada 20 octombrie – 4 noiembrie. Pe 4 trebuia să mă întorc să acasă pentru că pe 8 am evenimente în țară. I-am dat afișele, am postat amândoi, toate păreau ok. 

L-am întrebat despre vize, știu că treaba asta nu e atât de la îndemâna oricui, dar domnul Branko avea experiență. Am vorbit cu el, m-a asigurat că se va ocupa de tot ce înseamnă partea aceasta de documentație și toată birocrația. M-a asigurat că toate sunt bune și la locul lor”, continuă povestea Raluca pentru CANCAN.RO

Potrivit spuselor artistei, impresarul ar fi promis că se va ocupa de toate detaliile: vize, bilete de avion și cazare. Însă, pe măsură ce zilele treceau, comunicarea dintre ei devenea tot mai dificilă.

„Am plătit taxele pentru viză și urma să mă duc la interviu ca să am viza în pașaport. Se apropia termenul și am început să-l întreb ce se întâmplă că nu mai primeam răspuns. Practic eu de pe 20 septembrie până acum câteva zile îl tot întrebam când merg la interviu”mai spune ea.

Ceea ce a deranjat-o foarte tare pe Raluca este faptul că impresarul, susține ea, ar fi sfătuit-o să nu accepte niciun eveniment în acea perioadă, deși nu mai era sigur că vor pleca.

„Eu am primit oferte de evenimente în această perioadă. Mi s-a părut ciudat că de ceva timp am început să primesc tot felul de oferte, mai multe, nu una să zic că e coincidență, fix pentru datele aceastea. L-am întrebat dacă să refuz ofertele și să le redirecționez către alți colegi?

Mi-a spus că Da, să nu îmi fac griji. Să le redirecționez că el o să cumpere biletele de avion. Treaba asta se întâmpla pe 23 septembrie. Oricine ar fi fost în locul meu, ar fi zis că este totul în regulă. Am refuzat, evident evenimentele, iar pe 30 septembrie îmi zice să mă duc la Ambasadă pentru viză”, spune fata cu vioara.

 „Am rămas fără turneu, fără bani!”

Într-un final, tânăra a fost sunată de Branko Podrumedzic care i-a dat vestea că nu vor mai ajunge în prima săptămână din turneu în America. Culmea, spune Raluca, impresarul îi alimentează și acum speranțe false, iar asta ar fi făcut și cu fetele de la trupa Asia, care ar fi trebuit să plece în turneu cu el acum două săptămâni, dar nu s-a mai întâmplat acest lucru. În plus, în anul 2016, Alex Velea ar fi pățit un lucru asemănător cu acest impresar (vezi aici detalii).
„M-a sunat vineri, pe 17 octombrie și îmi spune că nu știu ce treburi s-au încurcat și că prima săptămână a căzut și că vede ce face pentru a doua săptămână, în condițiile în care noi peste trei zile trebuia să plecăm. Pe 24 trebuia să fim în Detroid, pe 25 în Chicago si pe 26 în Cleveland, astea au picat. Apoi îmi spune că se anulează contractul.
El îmi zice că mergem pentru concertele de săptămâna viitoare, dar evident că nu se va mai întâmpla. El alimentează așa niște speranțe că nu mi-ar fi dat țeapă, dar este evidentă că este o mare țeapă! Și trupa Asia ar fi trebuit să plece cu el și a anulat în ultim moment turneul” , a mai declarat fata cu vioara pentru CANCAN.RO.
Și colegii ei de la trupa Cargo, una dintre cele mai longevive formații din România, cu o experiență vastă în domeniu sunt dezamăgiți și nu s-au mai confruntat cu o astfel de situație.
„Am vorbit cu colegii mei de la Cargo, nu sunt deloc fericiți pentru ceea ce s-a întâmplat, nu se așteptau să fie puși în această situație. Ei mai colaboraseră în 2022 cu el și, din câte am înțeles, ar mai fi urmat un concert în decembrie.
Am pierdut mulți bani. Plus că m-aș fi dus pentru experiența în sine, că eu sunt un om de cuvânt și nu am încurcat niciodată pe nimeni.  Eu am rămas și fără turneu, și fără evenimente”, a mai delcarat ea.
Mai mult, după toată experiența care i-a lăsat un gust amar, Raluca a decis să investigheze situația cu impresarul. Ceea ce a aflat, a lăsat-o mută de uimire, căci nu a fost singura care a trecut prin asta.
„Am început să mă interesez despre el și am sunat în stânga și dreapta colege artiste. Mi-au spus să nu colaborez cu el că ele au colaborat în trecut au avut experiențe îngrozitoare”, a spus ea în încheiere.
Contactat de CANCAN.RO, impresarul Branko Podrumedzic a susținut că toți cei care au pierdut bani pe bilete și-i vor recupera. În plus, acesta i-a trimis înapoi Ralucăi banii pe care i-a cheltuit și o pune la punct pentru atitudinea ei „neînțelegătoare”.
„Părerea mea este că domnișoara Raluca vrea să-și facă reclamă, să devină artistă prin scandal. Doamna cu care lucrez eu de 18 ani de la Ambasadă pentru vize și nu am avut vreodată probleme i-a explicat și ea că sunt probleme din cauza tensiunii mondiale. Planeta este schimbată din cauza lui Trump!
Am anulat spectacolele cu Asia că nu am avut vize. Am anulat spectacolele cu Cargo din același motiv. În plus, oamenii care au cumpărat bilete își vor recupera banii! Cei care au cumpărat bilete, își vor primi banii. Eu sunt cel care a pierdut bani, am dat 7.500 de dolari pe vize, am dat pe reclame 700 de dolari. Toți oamenii care au cumpărat bilete la respectivele concerte, își vor recupera banii! Biletele au fost cumpărate prin aplicație și vor fi recuperați.
Eu am vrut să fie totul bine că mi-a plăcut de ea că face spectacol, cântă și la vioară, și cu vocea. I-am explicat ce s-a întâmplat, i-am zis să fie înțelegătoare. Nu i-am făcut domnișoarei nimic rău, nu este vina mea. Domnișoara își va recupera banii astăzi!”, a spus impresarul.
Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
