În anii ’90 toți o adorau, acum nici fanii nu o recunosc. Timpul nu iartă nici vedetele

De: Emanuel Popescu 29/01/2026 | 15:41
Actrița americană devenită star internațional în anii 90 nu mai este chipul pe care îl știm din sitcom-ul de succes „Mad About You” și din filmele care au făcut istorie la Hollywood. Fanii au rămas fără cuvinte după ce au văzut recentele fotografii cu ea, în care arată foarte diferit față de imaginea clasică din tinerețe.

Actrița, cunoscută pentru rolul Jamie Buchman, care i-a adus patru premii Emmy, și pentru interpretarea din „As Good as It Gets”, cu care a câștigat un Oscar pentru cea mai bună actriță, a publicat online imagini din viața de zi cu zi. Într-una dintre ele, surprinsă recent la o ieșire în oraș alături de partenerul ei, mulți dintre cei care au crescut cu filmele și serialele ei au avut nevoie de câteva secunde bune ca să realizeze cine este.

Cariera lui Helen Hunt a început încă din copilărie, dar apogeul a atins-o în anii 90 și începutul anilor 2000. După lungi ani de muncă, a ajuns să joace în blockbuster-ul „Twister” și în comedii romantice celebre precum „What Women Want” și „Cast Away”, alături de nume mari din Hollywood.

Viața ei personală a fost la fel de intens mediatizată. A fost căsătorită cu actorul Hank Azaria la sfârșitul anilor 90, apoi a avut o relație de lungă durată cu producătorul Matthew Carnahan, cu care are o fiică. În ultimii ani a cunoscut din nou dragostea cu actorul Jeffrey Nordling, pe care l-a întâlnit pentru prima oară la sfârșitul anilor 80, iar acum au reaprins relația după decenii.

Transformarea ei fizică a aprins o discuție pe rețelele sociale despre cât de mult se schimbă o persoană odată cu trecerea anilor și ce așteptări avem de la vedete, mai ales de la cele care au marcat o epocă întreagă. Un lucru rămâne cert, indiferent de fotografii sau filtre: Helen Hunt rămâne una dintre cele mai iubite actrițe ale generației ei și o figură care a influențat Hollywoodul timp de decenii.

×