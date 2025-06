În ce ipostază s-a filmat iubita lui Alex Bodi cu musculosul, în Croația. Fiica lui cea mare a reacționat imediat!

După despărțirea cu scandal de Ema Uta, Alex Bodi iubește acum, din nou. Vreme de aproape un an afaceristul a fost singur sau cel puțin nu a avut o iubită oficială, însă acum este implicat într-o nouă relația. O tânără pe nume Anca este cea care l-a cucerit, iar lucrurile par să fie destul de serioase. Alex Bodi i-a făcut cunoștință cu fiicele sale și le-a dus pe toate trei în vacanță, în Croația.

Ultima perioadă a fost una destul de zbuciumată pentru Alex Bodi. După despărțirea cu scandal de Ema Uta, acesta a mai intrat în câteva conflicte, iar cel mai recent a fost cel cu Iulia Sălăgean. Însă, după toate acestea, apele s-au mai liniștit, iar acum Alex Bodi se bucură de noua relație.

Așa cum spuneam, acum Alex Bodi se bucură de o perioadă mai liniștită din viața lui. Se află în prima relație oficială după despărțirea de Ema Uta, iar Anca este cea care l-a cucerit. Acum, cei doi se relaxează într-o frumoasă vacanță în Croația, iar lucrurile par că sunt destul de serioase, căci și fetițele musculosului au cunoscut-o pe Anca.

Mai mult, cei doi proaspeți îndrăgostiți s-au filmat împreună, într-o ipostază romantică, iar Anca a distribuit imaginile în mediul online. Ei bine, printre primii care au reacționat la filmarea de cuplu s-a numărat chiar fata cea mare a lui Alex Bodi.

Se pare că tânăra a primit acceptul ei, căci la imaginile în care apare în ipostaze tandre alături de Alex Bodi a comentat imediat Chaqueline. Aceasta și-a arătat susținerea și la filmarea în care tatăl ei apare alături de noua iubită a reacționat cu câteva emoticoane, semn că o place pe Anca și a aprobat relația.

Deși relația dintre Alex Bodi și Anca este încă la început de drum, afaceristul pare că are gânduri serioase și se gândește la o relație de lungă durată, după cum mărturisea recent.

„Da (n.r. are o nouă iubită). Anca o cheamă. Se uită și ei (n.r. oamenii) prin mass-media și văd (n.r. cine e Anca). Păi n-am avut relație oficială de un an de zile. Adică am stat aproape doi ani jumătate într-o relație cu cineva, am mai stat și înainte, iar cu Bianca Drăgușanu. Am fost tot așa vreo doi ani jumătate cu ultima fată la fel doi ani și ceva, un an liber, acolo sunt relațiile”, spunea Alex Bodi, în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct.