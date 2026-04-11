În ce ordine se mănâncă alimentele la masa de Paște ca să nu îți fie rău, potrivit dr. Tudor Ciuhodaru

Sărbătorile pascale vin cu mese bogate și tentații greu de refuzat, mai ales după un post lung. Însă excesele alimentare pot transforma rapid bucuria Învierii într-o vizită nedorită la camera de gardă a spitalelor de urgență. Dr. Tudor Ciuhodaru oferă un ghid complet, cu reguli simple, dar esențiale, pentru a trece Paștele cu bine, fără probleme de sănătate.

Moderația, regula de aur a mesei de Paște

Medicul atrage atenția că echilibrul este cheia în această perioadă. Tudor Ciuhodaru ne cere să respectăm câteva reguli simple dar care ne pot păzi de rău și complicații. Foarte important este să ne adaptăm masa de Paște și în funcție de patologia personală:

„Dacă vreţi să petreceţi sărbătorile în familie şi nu în spitale, trebuie respectate câteva reguli simple, adaptate eventual patologiei de bază. Moderaţia trebuie să fie cheia alimentaţiei. Moderaţia ar trebui să fie cheia alimentaţiei şi de sărbătorile pascale. În caz contrar veţi avea nevoie de serviciul de urgenţă şi ne vom vedea în gardă chiar din prima zi. Dacă vreţi însă să petreceţi în familie şi nu prin spitale, trebuie respectate câteva.”

Nu începe masa imediat după slujbă

Unul dintre cele mai frecvente greșeli este supraalimentarea după slujba de Înviere, Dr. Tudor Ciuhodaru rugându-ne să luăm lucrurile cu răbdare, să nu ne năpustim asupra mesei Pascale chiar după slujba de Înviere:

„Nu daţi startul la supraalimentare imediat după slujbă, ci aşteptaţi până dimineaţa sau, şi mai bine, până la orele prânzului.”

Medicul ne mai dă un sfat important, o regulă de aur valabilă la orice masă dar cu precădere în zilele de sărbătoare pascală, în același timp ne vorbește și despre cei care au ținut post, aceștia din urmă trebuind să reia alimentația normală cu multă prudență:

”Alimentele trebuie introduse treptat, după regula ‘nu toate deodată’. Puteţi începe cu friptură de miel, precedată eventual de o salată de crudităţi, asociată unei garnituri de legume făcute la grătar, urmate de o felie de ananas crud, nu din conservă, pentru a vă facilita digestia. Cei care au ţinut post trebuie să reia cu prudenţă alimentaţia normală, începând cu brânzeturi, legume, fructe şi carne de pasăre, urmate de cantităţi mici de ciorbă şi drob.”

Evitați combinațiile periculoase

Deși masa de Paște este bogată, nu toate preparatele trebuie consumate simultan, iar dulciurile trebuie introduse cât mai târziu în ziua de sărbătoare:

„Friptura, drobul, sarmalele se vor consuma separat, nefiind recomandate nici amestecurile de friptură cu ouă sau de carne de miel cu cartofi şi nici consumul de dulciuri sau fructe imediat după masă.”

Alcoolul trebuie întotdeauna consumat cu măsură

Un capitol important în ghidul medicului Tudor Ciuhodaru îl reprezintă alcoolul, acest dușman periculos care trebuie consumat cu măsură, în special de către cei ce suferă de diverse afecțiuni pre-existente.

„Indiferent de starea de sănătate, alcoolul trebuie băut cu măsură. Precauţii speciale trebuie să aibă cei cu afecţiuni digestive, metabolice sau cardiace.”

Atenție la semnalele de alarmă

Tudor Ciuhodaru transmite un mesaj foarte important celor ce prezintă simptome și stări de rău. Potrivit medicului aceștia nu trebuie să aștepte în cazul în care se simt rău, ci, de preferat este să se prezinte cât mai repede la spital:

„Orice durere precordială cu durata de peste 3-5 minute indică suspiciunea unui sindrom coronarian acut şi necesită prezentare urgentă la spital.”

Medicul, se referă în declarația sa și la cei ce suferă de alergii alimentare, și îi sfătuiește să țină aproape medicația specifică, iar în caz de rău sever, să se prezinte la spital:

„Cei cunoscuţi cu alergii alimentare vor avea grijă la produsele consumate, vor avea medicaţia de urgenţă şi se vor prezenta la spital în cazul erupţiilor pruriginoase asociate tulburărilor respiratorii.”

Atenție la vopseaua de ouă

Un capitol important și foarte puțin discutat pe care îl abordează Tudor Ciuhodaru sunt vopselele de ouă. Multe din produsele de pe piață sunt nocive pentru sănătate, deci este foarte important să fim atenți la ce tip de vopsele folosim. De asemenea medicul atrage atenția și asupra unora din vopselele considerate ”safe”, vopselele artizanale:

„Chiar dacă sunt mai ieftine sau mai frumoase, vopselele tipografice sau artizanale pot avea efecte nocive asupra sănătăţii datorită plumbului şi oxizilor de metale: cupru, aluminiu şi staniu. Aceste substanţe pot pătrunde prin coaja oului şi contamina albuşul sau gălbenuşul, crescând riscul de toxiinfecţii alimentare”, explică, pentru Agerpres, dr. Ciuhodaru.

Cum alegem și consumăm corect carnea de miel

Medicul se referă în ghidul său sanitar și la proveniența cărnii de miel, existând tentația, din pricina perioadei dificile economic, ca oamenii să achiziționeze carne de miel mai ieftină dar cu proveniență incertă. Acesta spune că existența ștampilei este necesară, iar în cazul mieilor întregi trebuie să verificăm dentiția dar și picioarele animalului, fiind cunoscute cazurile din trecut în care s-a descoperit carne ce provenea de la canine și era comercializată drept carne de miel.

„Atenţia trebuie să fie maximă la cumpărare. Trebuie verificată existenţa ştampilei sanitar-veterinare, dentiţia trebuie să fie specifică rumegătoarelor, iar copitele trebuie să nu prezinte gheare. De asemenea, nu cumpăraţi carnea care nu a fost depozitată la temperaturi mai mici de 4 grade.”

Tot legat de carnea de miel Tudor Ciuhodaru ne atrage atenția și asupra caloriilor și în special a grăsimilor prezente în carnea de miel. Medicul ne transmite:

„O sută de grame de carne de miel are o valoare calorică ridicată, de 200 – 300 kcal, şi un conţinut ridicat de potasiu. Organele, în special ficatul, dar şi carnea, conţine foarte mult fier care se absoarbe foarte uşor precum, zinc şi carnitină cu rol energetic şi cantităţi mici de calciu, acid folic şi vitamina E. Are o componentă proteică importantă, dar şi multe grăsimi saturate: 80 mg de colesterol la 100 grame.”

Pentru a preveni constipația și a îmblânzi ”toxicitatea” cărnii de miel, Tudor Ciuhodaru recomandă ca aceasta să fie asociată cu legumele, atrăgând atenția mai ales asupra celor ce suferă de gută sau boli gastro intestinale și hepato-renale:

„Carnea de miel are un nivel scăzut de fibre. Recomandăm asocierea cu legumele pentru a preveni constipaţia, iar stufatul, sau drobul, cum se mai spune, trebuie să aibă cât mai multă verdeaţă şi orez. Carnea de miel are o anumită ‘toxicitate’ legată de conţinutul ridicat de colagen bogat în oxipurine ce o fac dificil de digerat, iar excesul creează probleme putând declanşa atac de gută, la cei deja suferinzi de boli gastro-intestinale şi hepato-repato-renale, celor predispuşi unor afecţiuni datorate hiperuricemiei. Purinele pot fi eliminate, în cazul preparării ciorbelor, prin adăugarea cărnii doar în momentul fierberii.”

Respectarea recomandărilor transmise de medicul Tudor Ciuhodaru poate face diferența dintre o sărbătoare liniștită și o vizită la Urgențe. Moderația, echilibrul și atenția la semnalele organismului sunt esențiale pentru a vă bucura cu adevărat de Paște, alături de cei dragi.

CITEȘTE ȘI: Putem vopsi ouăle în Vinerea Mare? Ce spun preoții despre această tradiție de Paște

Drobul delicat de pește pregătit pentru ziua de Paște de Călugării de la Mânăstirea Putna