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În ce relații au rămas Daniel Aloman și Ileana Sterp după divorț. Detaliul care i-a dat de gol

De: Andreea Stăncescu 02/07/2026 | 12:05
În ce relații au rămas Daniel Aloman și Ileana Sterp după divorț. Detaliul care i-a dat de gol
În ce relații au rămas Ileana Sterp și Daniel Aloman / Sursa foto: Social media
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După șapte ani petrecuți împreună, Ileana Sterp și Daniel Aloman au decis să pună capăt căsniciei. Deși și-au spus „adio” și au confirmat oficial divorțul, cei doi au rămas în relații bune, semn că despărțirea s-a produs într-un mod civilizat. Mai mult, există câteva detalii care arată că legătura dintre ei nu a fost ruptă complet.

Deși zvonurile despre divorț au apărut în urmă cu câteva luni, influencerița a evitat să vorbească despre situația din familie, însă, după numeroase întrebări primite din partea urmăritorilor, a confirmat că ea și Daniel Aloman au decis să meargă pe drumuri separate.

În ce relații au rămas cei doi

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Ileana Sterp și Daniel Aloman au rămas în relații apropiate. Cei doi sunt părinții unei fetițe și ai unui băiețel, motiv pentru care vor continua să comunice și să colaboreze în ceea ce privește creșterea și educația copiilor.

Un alt detaliu observat de internauți este faptul că, în ciuda divorțului, cei doi nu și-au întrerupt complet legătura nici în mediul online. Ileana păstrează în continuare pe rețelele de socializare fotografii în care apare alături de fostul soț, iar cei doi își urmăresc în continuare reciproc conturile.

Sursa foto: Instagram

Încă de la începutul acestui an, Ileana Sterp lăsa să se înțeleagă că mariajul lor trece printr-o perioadă dificilă, recunoscând că relația nu mai era lipsită de probleme. În cele din urmă, cei doi au ales să divorțeze, fără a face publice motivele care au dus la această decizie.

„În ultima perioadă am primit foarte multe întrebări legate de viața mea personală și cred că este momentul să clarific acest aspect. Da, este adevărat. Eu și soțul meu vom merge pe drumuri separate. Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că îmi respectați intimitatea. În acest moment nu îmi doresc să ofer mai multe detalii și sper să îmi fie respectată această alegere”, a scris Ileana Sterp pe Instagram.

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