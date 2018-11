În ciuda absențelor cu care se confruntă, Mangia vrea victoria cu Sepsi: „ Avem absenţe, dar pentru mine nu este o problemă!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova a declarat că în ciuda absențelor de lot cu care se confruntă, Vali Mihăilă fiind menajat după accidentarea horror de la Iași, Nicuşor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene și Elvir Koljic, care are şanse mici să fie folosit confruntându-se cu probleme medicale, are așteptăi mari de la duelul de astăzi cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

„Ştim cu toţii că este un meci dificil cu Sepsi, dar eu cred că suntem pregătiţi. În privinţa lui Mihăilă suntem fericiţi că este bine, dar nu poate fi utilizat. Am vorbit cu doctorul şi am decis să nu riscăm nimic. Cât despre Koljic, vom vedea. Nu va fi nici Bancu, dar îl avem pe Briceag. Avem absenţe, dar pentru mine nu este o problemă. Dacă în trecut nu vroiam să schimbăm acel 3-4-3, acum nu mă gândesc să schimbăm acest 4-2-3-1, deşi poate fi o idee bună şi sistemul 4-3-3. O să vedem. Nu aşteptăm cadouri din partea lor, aşa cum au făcut cu Hermannstadt. Noi o să jucăm în stilul nostru şi sper că vom face un meci bun. Sper că va fi un meci deschis, spectaculos, dar nu ştiu cum va fi comportamentul adversarilor. Avem nevoie de ajutorul suporterilor noştri, e foarte important în acest moment să ne fie alături. La început, sigur că voi da mâna cu antrenorul oaspeţilor, Eugen Neagoe, aşa am făcut de fiecare dată când am jucat acasă. Cred că antrenorul echipei gazdă trebuie să meargă la cel al oaspeţilor şi să-l salute. La final nu este important”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

Înaintea duelului de astăzi din Bănie, Universitatea este pe locul 3 cu 25 de puncte în timp ce Sepsi OSK Sf. Gheorghe se află pe locul 7 cu 19 puncte.

Partida dintre Universitatea Craiova și Sepsi OSK Sf. Gheorghe va avea loc de la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.