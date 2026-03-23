În magazinele Carrefour din România a apărut somon afumat.. de post! Din ce este făcut, de fapt

Pe măsură ce creștinii ortodocși din România sunt în Postului Paștelui, supermarketurile încep să își adapteze ofertele la cerințele culinare ale acestei perioade. Printre noutățile recente din rețelele comerciale, Carrefour România a introdus un produs inedit: „somon afumat de post”, o alternativă 100% vegetală care promite să aducă gustul clasic al somonului afumat în farfurie, fără a folosi ingrediente de origine animală.

Această inovație vine în contextul în care mulți români aleg să urmeze rețete de post în perioada dinaintea Paștelui, fie din motive religioase, fie din dorința de a adopta un stil de viață mai sănătos. Somonul afumat de post poate fi folosit în diverse moduri: pe tartine, în sandvișuri, în salate sau aperitive festive. Pentru un plus de savoare, specialiștii recomandă să fie asezonat cu lămâie, condimente sau bucăți de legume proaspete.

Din ce este făcut somonul de la Carrefour

Produsul se bazează pe o combinație de amidon din porumb și proteine din orez, ingrediente alese pentru a reproduce textura specifică a somonului afumat tradițional. În compoziția sa intră și apă, trehaloză, un tip de zahăr simplu derivat din glucoză și agenți de îngroșare naturali, precum caragenan, gumă konjac și gumă de semințe de carruba, care asigură consistența fermă și elastică, caracteristică peștelui afumat.

Pentru a reda culoarea distinctivă a somonului, produsul conține coloranți naturali extrași din legume și condimente, cum ar fi extract de ardei roșu, sfeclă roșie și schinduf. Aromele sunt completate cu extract de drojdie, ulei de in și o notă subtilă de oțet tamponat, pentru a reproduce gustul ușor afumat și sărat, fără a folosi pește. Produsul este ambalat în vid, fiind gata de consum imediat după decongelare.

Pe lista de ingrediente, producătorii menționează că produsul poate conține urme de gluten, soia, țelină, muștar sau fructe cu coajă lemnoasă, ceea ce este important de știut pentru persoanele cu alergii. De asemenea, se recomandă consumul la temperatura camerei și evitarea recongelării după decongelare, pentru a păstra textura și aroma optimă.

În mod tradițional, somonul afumat este asociat cu mesele festive, însă această versiune vegetală deschide posibilitatea ca și cei care țin post să se bucure de preparate care imită gustul specific al peștelui. Lansarea acestui produs reflectă o tendință mai amplă de pe piața alimentară: dezvoltarea de alternative vegane sau de post pentru alimente clasice, care să păstreze experiența culinară familiară, dar fără ingrediente animale.

