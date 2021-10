În sfârșit, „Bursucul” e mulțumit: „CFR arată ca acum doi-trei ani, când nu dădea şanse adversarilor!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o cu 2-0 în fața celor de la Sepsi OSK Sf. Gheorghe în „Gruia”, meciul disputându-se în epilogul rundei a 13-a a Ligii 1, că victoria nu poate fi pusă la îndoială.

„Ce meci e uşor? Nu mai există meciuri uşoare nici măcar în campionatul nostru. Mă bucur că ce am făcut la antrenament ne-a ieşit la meci. Am respectat acum, penalty-ul a venit după un aut pe care l-am lucrat la antrenament. Îmi pare rău că Alibec şi Omrani n-au marcat, pentru că au jucat foarte bine. Adversarul nu ştiu dacă a avut vreo ocazie, a început mai bine, dar fără să creeze ceva clar. Poate la ultima fază a fost o centrare prin faţa porţii. CFR arată ca acum doi-trei ani, când nu dădea şanse adversarilor. Îmi pare rău că n-am marcat şi golul trei, să stăm mai liniştiţi, că am suferit puţin pe final”, a declarat Dan Petrescu, la finalul meciului.

În urma rezultatelor consemnate în runda a 13-a, pe primul loc a rămas CFR Cluj cu 33 de puncte, urmată de Universitatea Craiova cu 25 de puncte, FCSB, FC Botoșani și FC Voluntari, toate cu câte 24 de puncte, cele trei fiind despărțite de golaveraj. La polul opus se află Sepsi OSK cu 10 puncte, Dinamo (8 puncte) și Academica (3 puncte).