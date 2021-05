Încă un bebeluș în showbiz-ul autohton. Irina Mohora este însărcinată cu cel de-al doilea copil. FOTO

Vedeta TV Irina Mohora le-a o oferit fanilor din mediul online, chiar în prima zi de Paște, o veste extraodinară. Prezentatoarea este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Cum nu putea fi mai frumos, Irina a dat marea veste prin intermediul unei imagini în care se vede clar burtica de gravidă. Ea a anunțat chiar și sexul bebelușului, va avea o fetiță. „I have a new love to share. My baby girl (nr Am o nouă dragoste să o împart, fetița mea). ??? Sarbatoare cu bucurii! Paste fericit!”, a scris Irina, pe Instagram.

Cum a fost cerută în căsătorie

Prezentatoarea TV se iubeşte de câţiva ani cu Marius Badea, un om de afaceri cu 11 ani mai în vârstă decât ea. Frumoasa brunetă a luat pe toată lumea prin surprindere, atunci când s-a aflat că este în cea de-a şasea lună de sarcină, asta deoarece a fost cât se poate de activă.

Cât despre relația cu soțul ei, și cererea în căsătorie, Irina povestea, în urmă cu ceva ani, pentru revista Ok Magazine:

„Trecuse aproape un an de când eram împreună şi ne gândeam cum să sărbătorim. Am zis că o cină ar fi banal, aşa că am ales să plecăm la Sighişoara, unde se făcea şi echitaţie. Am făcut bagajele pentru amândoi, urma să fie frig şi am pus numai haine groase.

A doua zi m-am trezit la aeroport cu paşaportul şi biletul de avion în mână, cu destinaţia Paris. Am fost aşa de fericită, am crezut că asta e surpriza pentru aniversarea noastră. A ţinut inelul ascuns patru zile, pentru că nu găsea niciun loc potrivit.

Nu vă mai spun că afară erau 29 de grade şi noi aveam haine groase, de călărie. În ultima zi am mers la Ver­sailles, ne-am plimbat prin grădini şi am decis să luăm barca şi să vâslim pe lac. În mijlocul lacului, s-a aşezat în genunchi în barcă şi mi-a spus că ar vrea să fiu soţia lui, dându-mi inelul care era fix măsura mea”.

