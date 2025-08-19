Încă un scandal în ”blocul vedetelor”: bătăi cu cuțite, cinci persoane au fost reținute

Descinderi de ultimă oră în ”blocul vedetelor”! Jandarmeria și poliția au intrat de urgență în complexul rezidențial RIN Grand Residence în urma mai multor apeluri la numărul unic de urgență! 5 persoane au fost reținute, iar acuzațiile sunt grave: deținere ilegală de arme și prostituție cu minore! Și asta nu e tot! Unul dintre cei care locuiesc în ,,blocul vedetelor” a filmat daunele produse de prăbușirea unui tavan chiar în fața ușii unui apartament!

Un martor care a asistat la scenele cu polițiștii și cu jandarmii nu înțelegea de ce a fost prins la mijloc în tot scandalul creat. ”Nu putem să ieșim, că s-au tăiat unii pe aici sau nu știu ce și uite așa stăm”, a spus tânărul care a asistat la reținerile celor 5 suspecți.

,,Structura infracțională își vede în continuare de treabă”

Florin Grigore, cel care a condus până de curând asociația de proprietari din ,,blocul vedetelor”, ne-a declarat ce s-a întâmplat. ”Tribunalul București desființează (n.r.- a desființat) asociația pentru ca structura infracțională Negoiță să își vadă de activitate! Astăzi (n.r.- 18 august) a fost o razie a poliției MAI și a jandarmeriei. Au fost bătăi, arme, cuțite, înjughiere, da! Secția de poliție din zonă este Secția 26. Au fost apeluri la 112. Au fost percheziții inclusiv la mașini pentru arme, cuțite și alte arme albe și au fost direct săltate cel puțin 5 persoane, urmând a se face mandate de reținere pentru 24 de ore. Fenomenul infracțional își vede în continuare de activitate sub acoperirea fraților Negoiță”, ne-a declarat Florin Grigore.

Acesta din urmă a continuat cu acuzele, de această dată îndreptate către polițiștii Secției 26. ”Eu nu am încredere în Secția 26. Vorbesc direct cu procuratura. Eu vorbesc doar cu poliția judiciară a Parchetului Tribunalului București”, a mai spus Florin Grigore.

În plus, un locatar din complex a filmat un tavan căzut în fața intrării într-un apartament. ”A căzut acest perete, m-am speriat. (…) Am vorbit cu cei de la administrație, le-am spus că curge apa, nici nu au venit să ia măsuri măcar! Uitați-vă ce e aici. Pur și simplu își bat joc!”, a spus bărbatul revoltat.

„La data de 18 august 2025, în jurul orei 16:15, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 26 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în parcarea unui complex rezidențial din Sectorul 4, un alt bărbat ar fi încercat să tragă asupra sa cu un pistol, fără a-l răni”, a transmis Poliția Capitalei. „Cercetările sunt în desfășurare, fiind derulate de către Secția 26 Poliție, sub coordonarea Parchetului, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun”, a menționat sursa citată.

Vă reamintim că la finalul lunii trecute în același complex rezidențial din Capitală au fost descinderi după scenele revoltătoare cu o prostituată minoră de etnie romă ce a fost luată de urgență cu salvarea în urma consumului excesiv de droguri. Fostul handbalist, Cristian Gațu, a auzit și el ce s-a întâmplat și a spus că șpăgile date la cel mai înalt nivel din politica românească au făcut ca acest caz să fie mușamalizat. Mai mult decât atât, Gațu a preferat să plece la Oradea pentru a scăpa din complexul rezidențial bucureștean, unde prostituția și traficul de minori și de droguri sunt la ordinea zilei.

