Incendiu violent în Mamaia! Clubul a ars complet. VIDEO

Fostul club Bellagio din Mamaia a ars din temelii! Clădirea era în paragină, iar ISU Constanța a intervenit de urgență la fața locului pentru a stinge incendiul. Din fericire, se pare că nu au existat victime, însă imaginile sunt cu adevărat șocante!

Un incendiu de proporții s-a abătut peste stațiunea Mamaia, joi seară, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri, conform autorităților constănțene. Focul a izbucnit la o clădire dezafectată, aflată paragină, acolo unde, în perioada de aur a stațiunii, se țineau nenumărate petreceri de fițe. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, pentru a stinge flăcările care au mistuit totul în calea lor.

Fostul club Bellagio, mistuit de flăcări

Incendiul a fost unul de amploare, flăcări uriașe au cuprins întreaga construcție, cu degajări mari de fum. Pompierii au intervenit imediat ce focul a fost localizat, cu mai multe autospeciale, însă totul a fost transformat cu repeziciune în scrum. Incendiul s-a manifestat în centrul stațiunii Mamaia, mai exact în apropiere de Piațeta Cazino. ISU Constanța a sosit la fața locului cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, pentru a ține situația alarmantă sub control. De asemenea, în zona respectivă a ajuns și un echipaj SMURD Mamaia, însă, din primele informații, se pare că nu au existat victime.

Clubul Bellagio a fost deținut de George Ilie, însă în ultimii ani a ajuns o ruină. Clădirea nu avea autorizație de construcție, iar în anul 2010, patronul clubului a fost anunțat că unul dintre cele mai prestigioase cluburi de pe litoralul românesc urma să fie demolat. Era cunoscut ca unul dintre punctele centrale de distracție din stațiunea Mamaia, iar toată spuma lumii mondene obișnuia să frecventeze clubul, care, după ani și ani, a ajuns să fie considerat o pată neagră a stațiunii. De mai mulți ani, clădirea se afla în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor din România.

