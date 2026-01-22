„Încep să cred că anul 2026 va fi anul miracolelor”. Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”

Într-o perioadă în care oamenii par tot mai grăbiți, iar gesturile simple devin rare, o întâmplare petrecută într-un mic magazin dintr-o piață de cartier readuce în discuție ideea că miracolele nu sunt doar povești frumoase, ci chiar momente reale din vieţile oamenilor.

Pentru protagonistul acestei întâmplări, experiența trăită i-a întărit credinţa că există miracole, considerând că 2026 pare să fie anul în care astfel de semne se înmulțesc.

2026, „anul miracolelor”

Totul pornește de la o reflecție simplă, dar puternică:

„Încep să cred că anul 2026 va fi anul ‘Miracolelor’, nu doar pentru mine, sper.”

Autorul povestirii vorbește despre două expresii care, în opinia lui, au o încărcătură puternică în univers: „A crede” și „A spera”.

Primul miracol fusese deja consemnat.

„Mă plimbam cu Aaron prin cartierul fără oameni pe străzi, în semiîntuneric, ora 7:15, dimineața.”

În timp ce mergea, ridică privirea spre o lampă de iluminat public.

„Ridic privirea de-a lungul unui stâlp spre lampa de iluminat public, aprinsă. Se stinge la contactul cu privirea mea. Arareori ridic privirea. Am fost timid, in copilarie. Lampa se stinge. Se sting toate celelalte lămpi pe o distanță de 1 km.”

Concluzia vine firesc, cu un amestec de uimire și autoironie:

„Miracol. Am stins lămpile cu privirea.”

Povestea bancnotei de 50 lei de la „sibieni”

Însă cel de al doilea miracol avea să fie și mai neașteptat, pentru că venea dintr-un loc total banal:

„Astăzi, la 8:30, eram în piața cartierului. Intru la sibieni, în magazin. Brânză, smântână, cozonac, pâine, leber, caltaboș, șoric, etc. Este ger.”

Magazinul era gol, iar la tejghea se afla o tânără vânzătoare.

„O tânără vânzătoare care cred că nu se născuse în anul primei mele vizite (2008) îmi răspunde la salut.”

Apoi, miracolul se produce.

„De această dată cobor privirea și observ o bancnotă de 50 lei, părăsită pe gresie.”

O ridică, o arată vânzătoarei și întreabă firesc:

„Vă aparține?”

Răspunsul fetei vine rapid, cu un zâmbet:

„Nu. E norocul dumneavoastră.” „O pun încet în portofel, în spațiul rezervat norocului.”, continuă să povestească autorul.

După cumpărături, vânzătoarea îi întinde bonul.

„Fata îmi întinde, după cumpărături, nota de plată. 136,18 lei.”

Acesta îi oferă 150 de lei și spune:

„Împărțim norocul.”

Reacția vânzătoarei transformă momentul într-o scenă memorabilă.

„Ea, cu un zâmbet frumos, ochii larg deschiși, mirați vesel, îmi spune: Ce miracol!”

Povestea se încheie cu o urare care pare să devină motto-ul acestui început de an:

„Un An Nou bun, cu multe Miracole!”

