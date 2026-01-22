Acasă » Știri » Test de inteligență exclusiv pentru genii | Găsiți greșeala din această imagine!

De: Anca Chihaie 22/01/2026 | 16:57
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de inteligență

Testele de inteligență sunt o metodă populară de a evalua capacități precum gândirea logică, atenția la detalii, recunoașterea tiparelor și raționamentul critic. Aceste provocări pot lua forma unor puzzle-uri vizuale, exerciții matematice sau întrebări de logică și trebuie rezolvate într-un timp limitat. Exersarea constantă a acestor teste ajută la menținerea unui creier activ și la dezvoltarea gândirii creative.

Provocarea de față îți testează atenția și spiritul de observație. În imagine sunt reprezentate mai multe baloane care zboară pe cer, fiecare având pasageri. La prima vedere, totul pare în regulă, însă există o greșeală ascunsă. Ai la dispoziție doar câteva secunde pentru a analiza imaginea și a identifica elementul care nu se potrivește.

Dacă ai reușit să descoperi eroarea, înseamnă că ai o capacitate foarte bună de concentrare și un simț al detaliului bine dezvoltat. Pentru cei care nu au observat diferența, soluția este următoarea: balonul din partea dreaptă a imaginii nu este, de fapt, un balon cu aer cald, ceea ce îl face diferit de celelalte.

CITEȘTE ȘI: Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați 2 chibrituri, pentru a transforma 906 în cel mai mare număr cu putință

Testul începutului de 2026 | Care dintre aceste 3 familii nu este reală?

