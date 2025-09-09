Incident violent într-un mijloc de transport în comun! Un băiat și-a ieșit din fire din cauza unei femei

Incident violent verbal într-un mijloc de transport public din București. Un tânăr a răbufnit după ce o femeie s-ar fi apropiat prea mult de el din cauza aglomerației. Când a coborât din STB, individul recalcitrant s-a dezlănțuit.

Întâmplarea a avut loc zilele acestea în București. În imaginile încărcate pe o rețea de socializare se observă cum un tânăr coboară dintr-un autobuz STB, începe să gesticuleze, să dea cu picioarele în mașină, să scuipe, apoi scoate un spray (paralizant sau cu piper) din buzunar și începe să amenințe pe cineva.

Tânărul din București ar fi fost atins de o femeie

Se pare că băiatul a devenit recalcitrant deoarece – din cauza aglomerației – o femeie s-ar fi apropiat prea mult de el și l-ar fi atins din greșeală. În momentul în care a coborât din STB, tânărul a răbufnit și a început să aibă un comportament agresiv la adresa femeii care privea scenele din mijlocul de transport. După ce s-a ”răcorit”, agresorul s-a îndepărtat de autobuz și și-a văzut de drum.

Călătorii din STB au filmat ieșirea nervoasă a acestuia și au încărcat imaginile pe o rețea de socializare. Scenele s-au viralizat rapid, iar reacțiile utilizatorilor nu au întârziat să apară.

”Eu cred că noi, femeile, ar trebui să facem niște cursuri de autoapărare. Eu chiar m-am gândit să fac pentru siguranța mea, chiar dacă soțul meu este un bărbat foarte bun și la noi în familie nu există violențe, nici măcar verbale. Când ieșim singure pe stradă, nu știm peste cine dăm.” ”Doamna agresată nu a făcut absolut nimic greșit. Era foarte, foarte aglomerat și l-a atins din greșeală. El i-a spus că ar trebui să stea în casă, să nu mai iasă pe stradă.” ”Mai mult s-a făcut de mirul lumii. S-a bătut cu autobuzul. Bine, el săracul nici bătaie nu știe la cum lovește, dar le se vede Jackie Chan.” ”România nu are poliție. Poliția e doar de nume și atât.” ”Din punct de vedere economic, politic, social și educațional, țara asta este o rușine.” ”Mă sperie că oamenii din jur nu au reacționat.” ”Sincer, se întâmplă din ce în ce mai des, în trafic, la magazin, în transport, la muncă, chiar ar trebui luate măsuri”, au fost o parte din peste cele 2.000 de comentarii de la postare.

