Incredibil! Motivul pentru care o româncă din Italia a fost lăsată pe străzi în Ajun de Anul Nou: „Se va sinucide”

O româncă din Italia a devenit vedetă internațională, după ce a fost aruncată în stradă de către familia la care locuia. Motivul pentru care s-a ajuns la o astfel de situație este incredibil, iar oamenii legii au rămas șocați în momentul în care au aflat totul.

Dacă la prima vedere poate părea o adevărată dramă pentru femeia care a rămas singură, fără haine, bani și acte chiar în Ajunul Anului Nou, ei bine, lucrurile stau total diferit. Familia care a dat-o afară din casă a oferit câteva detalii despre ceea ce s-a întâmplat pe parcursul a ultimelor luni.

VEZI ȘI: Jobul care i-a schimbat total viața! O româncă stabilită în Italia câștigă și 100.000 de euro pe lună. Cu ce se ocupă

De ce a fost dată afară din casă românca din Italia

Se pare că totul a început pe data de 16 noiembrie 2022, când românca a ajuns în Italia fără bagaje și fără bani. Aceasta și-a căutat ceva de lucru și a ajuns să devină badantă pentru o bătrână. Inițial, nu au apărut probleme, însă, cu timpul, au început să lipsească lucruri din casă iar fiica bătrânei a intrat la bănuieli.

Într-una din zile, aceasta a confruntat-o pe româncă și a trimis-o să îi aducă un lănțișor pe care mama sa nu îl mai purta la gât. Ceea ce a făcut românca ulterior a fost de-a dreptul șocant.

„Într-una din zile, am observat că de la gâtul mamei lipsea un lanț de aur alb cu o cruce strălucitoare. Nu l-a scos niciodată de la gât, motiv pentru care m-am mirat când nu l-am mai văzut și am întrebat-o pe badantă dacă știe unde este.

Nu a putut să-mi dea un răspuns și am rugat-o să-l caute când are timp (…) I-am spus că eu cred că ea a furat lănțișorul și deodată a pus mâna pe un cuțit de bucătărie, l-a întors spre ea și a amenințat că se va sinucide. Am sărit să o opresc, iar fata mea a fugit și a sunat la poliție”, a declarat fiica bătrânei.

NU RATA: O româncă plecată în Italia a fost cât pe ce să-și piardă viața, după ce a refuzat să vină la întâlnire. Femeia îl cunoscuse online pe atacator

Polițiștii ajunși la fața locului au luat-o pe româncă și au dus-o la secție, acolo unde ea a recunoscut totul. Totuși, a încercat să îi impresioneze pe jurnaliști, susținând că a fost dată afară din casă fără niciun motiv