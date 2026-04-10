India lansează cel mai mare recensământ din lume, după o pauză de 15 ani

De: Diana Cernea 10/04/2026 | 22:10
După mai bine de un deceniu fără o numărătoare oficială a populației, India pornește un recensământ de proporții istorice. Cu peste 3 milioane de funcționari implicați, exercițiul va oferi date esențiale pentru gestionarea provocărilor unei populații de peste 1,4 miliarde de oameni.

Un demers uriaș pentru cea mai populată țară

India va începe cel mai amplu recensământ din lume, un proiect evaluat la aproximativ 1,24 miliarde de dolari. Operațiunea implică milioane de recenzori care vor colecta date timp de un an, într-un efort considerat crucial pentru viitorul politicilor publice.

Autoritățile descriu recensământul drept un instrument esențial pentru „guvernare incluzivă” și decizii bazate pe date concrete.

Presiunea unei populații uriașe

Cu o populație estimată la peste 1,4 miliarde de locuitori, India se confruntă cu provocări majore. Marile orașe sunt deja afectate de supraaglomerare, lipsa locuințelor, poluare și crize de apă.

Recensământul este văzut ca o modalitate de a înțelege mai bine aceste probleme și de a planifica soluții pe termen lung, în domenii precum infrastructura, energia sau distribuția resurselor.

Cum se va desfășura procesul

Operațiunea va avea loc în două etape. Prima fază vizează colectarea datelor despre locuințe și condițiile de trai, iar a doua se va concentra pe informații demografice, sociale și economice.

Procesul va combina metode tradiționale, precum vizitele din ușă în ușă, cu soluții digitale moderne. Cetățenii vor avea posibilitatea de a completa datele online, printr-o aplicație disponibilă în 16 limbi și bazată inclusiv pe imagini satelitare.

Tema sensibilă a castelor

Unul dintre cele mai controversate aspecte ale recensământului este includerea datelor despre sistemul de caste — o structură socială veche de secole, care continuă să influențeze accesul la educație, resurse și oportunități.

Ultima dată când astfel de date au fost colectate oficial a fost în 1931, în perioada colonială. De atunci, guvernele au evitat subiectul, invocând complexitatea administrativă și riscul de tensiuni sociale.

Un exercițiu logistic fără precedent

Recensământul reprezintă o provocare logistică uriașă, comparabilă cu organizarea alegerilor generale din 2024 — cel mai mare proces democratic din lume.

În regiunile montane, precum Jammu and Kashmir, colectarea datelor va avea loc mai devreme, înainte de venirea iernii.

Un decalaj de 15 ani

Ultimul recensământ din India a avut loc în 2011, când populația era de aproximativ 1,21 miliarde. Runda programată pentru 2021 a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19.

Între timp, potrivit estimărilor ONU, India a depășit China și a devenit cea mai populată țară din lume.

