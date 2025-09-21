Acasă » Știri » Influencerița care și-a pierdut fiul de 3 ani în piscina familiei a revenit în mediul online. Cum arată la 4 luni de la tragedie

De: Mirela Loșniță 21/09/2025 | 18:23
O celebră influenceriță a revenit pe rețelele de socializare după ce a trecut prin clipe de coșmar. Fiul ei s-a stins din viață, după ce s-a înecat în piscina din curtea casei în care locuia. Influencerița a revenit în mediul online la patru luni de la tragedie și a mărturisit că ea și soțul ei trec, în continuare, prin momente grele. 

Emilie Kiser, o influenceriță celebră, și-a pierdut fiul în vârstă de trei ani în luna mai a acestui an. Băiețelul a suferit un accident în piscina din curtea casei, a stat câteva zile în spital și în cele din urmă a murit.

Ce spune Emilie Kiser despre tragedie

Anchetatorii au stabilit că soțul femeii, Brady, era împreună cu copilul lor cel mic în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Băiețelul ar fi fost nesupravegheat timp de nouă minute. După patru luni de la acest eveniment tragic, Emilie Kiser a revenit în mediul online, unde a povestit cu sufletul sfâșiat despre acest moment cutremurător.

„O să fiu sinceră, a trecut un minut de când am intrat, evident, aici. Nu o să mint, sunt foarte agitată acum (…) Nu știu dacă există vreo modalitate corectă de a începe acest videoclip, dar o să fac tot posibilul și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc dacă sunteți aici (…) Ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să mă pun sincer într-o poziție în care împărtășesc prea multe sau să nu sunt pregătită să împărtășesc ceva, iar ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să intru pe Internet și să plâng”, a spus Emilie Kiser, în videoclipul postat pe TikTok.

Influencerița le-a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături și i-au scris mesaje în aceste luni foarte grele pentru ea. Ea a spus că nu se simte pregătită să spună, în detaliu, tot ceea ce s-a întâmplat cu fiul său în vârstă de 3 ani. Tânăra poartă la gât un lanț cu numele fiului său. Emilie Kiser a mai recunoscut că atât pentru ea, cât și pentru soțul ei, este o perioadă extrem de grea și, efectiv, nu știe cum să mai facă față durerii.

