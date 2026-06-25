Influencerița Christiana Ballayan este însărcinată! „Am aflat după doar trei luni de încercări”. Cum a trăit primele luni de sarcină

Christiana Ballayan, influencerița cunoscută pe rețelele sociale sub numele de Kristline, a anunțat că este însărcinată și că așteaptă primul copil împreună cu soțul ei, Aris. Cei doi au ales să împărtășească vestea fericită chiar la un an de la nuntă, iar bebelușul este așteptat să vină pe lume în luna octombrie.

Au aflat vestea după doar trei luni de încercări

În vârstă de 32 de ani, Christiana Ballayan, care locuiește între Dallas și New York, a povestit că ea și soțul ei au rămas surprinși de cât de repede au reușit să conceapă un copil.

„Eu și soțul meu am aflat că sunt însărcinată după aproximativ trei luni de încercări. Sincer, a fost puțin șocant, pentru că am luat anticoncepționale aproape nouă ani, așa că mă așteptam ca procesul să dureze mult mai mult.”

Influencerița spune că amândoi se pregătiseră psihic pentru o perioadă mai lungă.

„Ne pregătiserăm mental pentru o călătorie mai lungă, așa că faptul că am văzut atât de repede un test pozitiv a fost în același timp surprinzător și incredibil de emoționant.”

Reacția familiei a făcut experiența și mai specială

Christiana spune că momentul în care au împărtășit vestea cu familia și prietenii a fost unul de neuitat.

„Toți cei din viața noastră s-au bucurat enorm pentru noi și ne-au susținut pe tot parcursul acestei călătorii. A fost ca și cum cei dragi așteptau acest capitol alături de noi, iar entuziasmul lor a făcut ca experiența să fie și mai specială.”

Deși își descrie sarcina drept o experiență frumoasă, influencerița recunoaște că primele luni au fost dificile.

„Am fost epuizată tot timpul și m-am confruntat cu dureri de spate. În primele luni m-am simțit foarte asemănător cu perioada menstruației, doar că mult mai intens. Am avut și aproximativ două săptămâni de greață, dar, din fericire, nu am ajuns să vomit niciodată, ceea ce era una dintre cele mai mari temeri ale mele înainte de sarcină.”

Mirosul mâncării a devenit insuportabil

Una dintre cele mai mari surprize pentru Christiana a fost sensibilitatea extremă la mirosuri.

„Fiind o persoană care iubește cu adevărat să gătească, dintr-odată nu am mai suportat mirosul mâncării gătite, al cărnii crude sau chiar să deschid frigiderul. A fost puțin deprimant, pentru că gătitul este o parte atât de importantă din viața mea.”

În această perioadă, pofta ei de mâncare s-a schimbat complet, iar biscuiții sărați și castraveții murați au devenit alimentele preferate.

„Soțul meu era îngrijorat că nu mănânc suficient și încerca mereu să găsească modalități prin care să consum mai multe calorii, fie cu unt de arahide, pâine sau alte gustări bogate în nutrienți. În perioada aceea preferam mâncarea de la restaurant, dar chiar și atunci puteam mânca doar porții mici înainte să mă simt inconfortabil.”

Christiana și Aris au decis că vor afla sexul bebelușului înainte de naștere, însă momentul va rămâne unul strict privat.

Cei doi plănuiesc să organizeze o dezvăluire discretă a sexului copilului, doar în doi.

„Această călătorie a fost mereu foarte personală și vrem să ne bucurăm împreună de acest moment înainte de a-l împărtăși cu lumea.”

Au ales deja câteva nume

Viitorii părinți au început de mult timp să discute despre numele copilului și spun că au deja câteva variante preferate.

„Pentru că suntem împreună de atât de mult timp, am vorbit de multe ori despre viitorul nostru și despre cum ne vom mări familia, așa că am avut suficient timp să ne gândim la nume care au o semnificație specială pentru noi.”

Privind spre noul capitol din viața lor, Christiana spune că atât ea, cât și Aris abia așteaptă să devină părinți.

„Este un capitol pe care îl așteptăm de foarte mult timp și pentru care ne-am pregătit în mod conștient. În ultimii opt ani am fost doar noi doi, construindu-ne viața împreună, dezvoltându-ne ca oameni și ca parteneri, învățând, iubind și adunând amintiri.”

Influencerița spune că sosirea copilului va da un sens și mai profund tuturor lucrurilor pe care le-au construit împreună.

„Acum vom aduce un omuleț în tot ceea ce am construit și acest lucru este cu adevărat special. Abia așteptăm să pășim împreună în rolul de părinți și să trăim această nouă aventură ca o echipă.”

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