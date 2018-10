Informații efervescente! Elena Udrea și Alina Bica, ajutate de notarul traficanților de droguri columbieni în Costa Rica

De la o zi la alta apar noi informații despre Elena Udrea și a prietena ei, Alina Bica, care au fost reținute în Costa Rica zilele trecute. Notarul care le-ar fi ajutat pe fostul ministru al Turismului și fosta șefă de la DIICOT să se stabilească legal în “țara adoptivă” este un personaj controversat în Costa Rica.



Citește și: Elena Udrea, prima declarație din închisoarea din Costa Rica! Ce a transmis prin telefon

Elena Udrea și Alina Bica, ajutate de notarul traficanților de droguri columbieni în Costa Rica

Potrivit presei din statul Costa Rica, Damaso Ruiz Carrion este liderul unei grupări care ajută traficanții columbieni să scape de justiția internațională.

“Reținerea româncelor în cartierul La Sabana ar putea scoate la iveală rețeaua care a permis intrarea pe teritoriul costarican nu doar a româncelor, ci și a traficanților de droguri din Columbia”, publicația Diario Extra, la câteva zile după ce Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute și arestate preventiv pentru două luni.

Citește și: Dezvăluiri fabuloase ale anchetatorilor din Costa Rica despre Elena Udrea! De unde avea bani fostul ministru şi în ce lux trăia

Jurnaliștii au mai subliniat și că alți cinci români, care au probleme cu legea în țara noastră, au fost ajutați să-și obțină actele de același notar. De altfel, în luna februarie, Rise Project dezvăluia că Alina Bica a intrat în afaceri cu oameni condamnați sau anchetați în România pentru fraudă și corupție. Aceștia au constituit împreună o firmă în Costa Rica, iar actele au fost întocmite de același notar – Damaso Ruiz Carrion.

“Contactul local al familei Bica în Costa Rica este românul Mihai Rădulescu, care a dobândit și cetățenie costaricană după ce s-a căsătorit cu localnica Josselyn Auxiliadora Granizo Garcia, în vara lui 2012”, scrie în ancheta Rise Project, potrivit libertatea.ro.

Citește și: Traian Băsescu, prima reacție după ce Elena Udrea a fost arestată în Costa Rica. Fostul președinte a stârnit controverse

Numele controversatului notar nu apare doar în actele românilor, ci și în mai multe acte ale traficanților de droguri columbieni. De astfel, se pare că Ruiz Carrion este capul unei rețele care aranjează căsătorii între tinerele costaricane și narcotraficanții columbieni, pentru ca aceștia din urmă să scape de justiție și să evite extrădarea.

Citește și: Alexandrov Adrian, iubitul Elenei Udrea, mesaj tulburător: ”Îmi este greu să înțeleg lipsa de umanitate…”

Elena Udrea și Adrian Alexandrov, părinți de fetiță

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.

Elena Udrea e logodită cu Adrian Alexandrov

Vestea că Elena Udrea a fost cerută de soţie a devenit publică în iunie 2017. Fostul ministru al Turismului nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informaţia, ci le-a spus jurnaliştilor că îi va chema la nuntă dacă va fi cazul. „Astăzi mă întrebaţi? Vai de mine, aduceţi maşina! Vă chem la nuntă, dacă e cazul!”, a reacţionat Elena Udrea după ce s-a scris în presă că a primit inelul de logodnă de la fostul manechin Adrian Alexandrov.