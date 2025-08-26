„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă”, dezvăluri HALUCINANTE: a povestit pas cu pas ce demersuri a făcut din dorința de a-și întâlni idolul: “Am venit din Austria și am închiriat un apartament special pentru…”

Liniștea Andrei și a lui Cătălin Măruță a fost zdruncinată în momentul în care au existat mai multe episoade alarmante, dar și o serie de mesaje trimise pe rețelele de socializare de Marian V, bărbatul care se autointitulează „îngerul păzitor al Andrei”. Soții Măruță au emis un ordin de protecție împotriva lui, iar acum poartă brățară de monitorizare și nu are voie să se apropie de întreaga familie. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bărbatul a făcut declarații halucinante și a povestit ce demersuri a făcut din dorința de a-și întâlni idolul. Urmează informații care vă pot afecta emoțional!

După ce magistrații au emis un ordin de protecție de 12 luni împotriva bărbatului care îi amenința și le trimitea mesaje soților Măruță, Marian V, bărbatul în cauză, spune întreaga poveste, din punctul lui de vedere. El susține că tot ce a făcut a fost din dragoste pentru artistă, nicidecum pentru a-i face rău sau pentru a o speria.

Povestește cum a închiriat un apartament în Câmpia Turzii, orașul în care locuiesc părinții Andrei, în speranța că o va întâlni pe cântăreață. L-a cunoscut pe tatăl vedetei și i-a povestit acestuia totul despre premoniția pe care a avut-o, care o viza pe artistă, și pe soțul ei, din dorința de a o avertiza că urmează să i se întâmple o nenorocire. Toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Marian V: „Am venit din Austria și am închiriat un apartament în Câmpia Turzii, din iubire pentru Andra”

Bărbatul a făcut toate demersurile necesare pentru a o vedea pe artistă, a aflat unde locuiesc părinții ei și a vrut să meargă cu un buchet de flori la domiciliul acestora. După prima întâlnire cu tatăl Andrei, a urmat cea de-a doua, care nu a decurs cum se aștepta. I-a povestit părintelui cântăreței totul despre premoniția sa, în care Andra era în pericol, însă tatăl vedetei nu a avut reacția la care se aștepta Marian V.

„De foarte mulți ani eu sunt un fac înfocat al Andrei. În plus, Dumnezeu mi-a dat acest har ca eu să-i pot să-i cânta toate melodiile ei. Eu am venit din străinătate din iubire pentru Andra, prima dată mi-am luat o cameră la hotel, apoi am zis să rămân o perioadă mai lungă în Câmpia Turzii, de dragul ei, nu de altceva. Am vrut, practic, să o văd. Nu am intrat în curtea părinților ei, așa cum s-a spus. La un moment dat m-am gândit să mă duc la o florărie și să cumpăr un buchet frumos de flori pentru ea.

Domnul de la florărie mi-a spus că soția sa este mătușa Andrei, și am aflat că părinții ei stau în apropiere, cumva. Dânsul l-a sunat pe tatăl Andrei și i-a spus că un fan înfocat dorește să-i ofere un buchet de flori, mi-a spus unde să merg, iar când am ajuns lângă casa părinților Andrei, m-am oprit la un magazin de lângă casă. Am așteptat cam 2 ore acolo, iar la un moment dat am văzut că a ieșit afară tatăl Andrei. Am mers cu niște emoții incredibile la el, am dat mâna cu el, mi-am cerut scuze, îmi venea să intru în pământ de rușine, pentru că nu era orice om în fața mea, era tatăl Andrei.

I-am spus că eu am venit din Austria, special pentru acest gest, și fiind 1 Martie, să-i las un buchet de flori. După două săptămâni l-am văzut din nou pe domnul Mihai, din întâmplare, era cu un băiat, nu știu dacă poate nepot, sau poate un vecin, scotea tomberonul afară. Și m-am oprit, am dat din nou mâna cu dânsul și acela a fost momentul în care eu i-am povestit că Andra este în pericol, pentru că eu am avut o premoniție. I-am spus să aibă grijă de Andra, pentru că ceva rău se va întâmpla”, a declarat Marian V., pentru CANCAN.RO.

„Andra e conștientă că Măruță îi vrea răul”

Cât despre premoniția pe care a avut-o bărbatul referitor la pericolul în care se află vedeta, detaliile sunt cu adevărat cutremurătoare. În plus, Marian V susține că cel care i-ar vrea răul vedetei este chiar soțul ei, Cătălin Măruță, toate acestea, spune el, i s-au arătat într-un vis.

„Eu pe 13 februarie am avut această premoniție că cineva ar vrea să-i ia viața Andrei. Eu, în acea premoniție, că am văzut în avion că cineva voia să-i facă rău. Voia să dărâme acest avion pentru că era ea în el. Și atunci, Andra, într-adevăr, se afla în turneul din Europa și care a trebuit să meargă și în Canada, iar eu m-am gândit că toate se leagă. În noaptea aceea m-am rugat la Dumnezeu să îmi arate adevărul, și l-am visat apoi pe Cătălin Măruță, cu o altă persoană care ținea niște fire în mână.

Acolo a fost legătura și totul a plecat de la Măruță și totul este pentru bani. Și plus știu toate tâmpeniile pe care Măruță le-a făcut în familie. De aceea hoțul strigă hoțul. Într-adevăr, când i-am povestit toate acestea domnului Mihai, mi-a spus că nu poate fi nimic adevărat și să nu mai insist. Dar nu cred că s-a speriat, el sau Andra, pentru că am încercat să-i dau și ei mesaje pe rețelele de socializare, să o avertizez în legătură cu premoniția mea. Iar declarațiile făcute nu cred că au venit din partea Andrei.

Eu sunt conștient că Andra nu a făcut așa ceva. Ea este conștientă de faptul că Măruță îi vrea răul și i-a vrut răul dintotdeauna. Andra știe lucrul acesta, dar nu are ce să facă pentru că acolo sunt doi copii și este un imperiu pe care l-au clădit. Nici tatăl Andrei nu este de acord cu tot ce se întâmplă”, a mai adăugat bărbatul.

