De: Andreea Stăncescu 17/09/2025 | 14:41
Înșelăciune de proporții. O femeie din Gorj a rămas fără 46.000 de euro 
O femeie a fost înșelată cu o sumă impresionantă

O femeie din județul Gorj, cu o stare de sănătate precară, a căzut victimă unei înșelăciuni de proporții, pierzând aproape 235.000 de lei (aproximativ 46.000 de euro) în urma unor manevre ale unui tânăr cu care lucrase în străinătate. 

O femeie de 45 de ani din comuna Urdari, județul Gorj, bolnavă și aflată în pragul depresiei, a fost victima unei înșelăciuni comise de un tânăr de 29 de ani din comuna Plopșoru, cu care lucrase în străinătate. Bărbatul a profitat de situația personală a femeii, bolnavă de cancer, și a convins-o să-i trimită aproape 235.000 de lei, sub pretexte false. Inițial, a pretins că este bolnav și are nevoie de bani, apoi a inventat că pe numele victimei a fost înregistrată o firmă în Ungaria, țara în care au lucrat amândoi care ar avea probleme penale și că ea trebuie să plătească pentru a evita urmări legale.

Potrivit Poliției Gorj, tânărul s-a prezentat victimei drept polițist, avocat și judecător în Ungaria, folosindu-se de aceste roluri pentru a o convinge să-i remită sumele cerute.

”La data de 16 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi de o femeie de 45 de ani, din comuna Urdari, cu privire la faptul că în perioada noiembrie 2024 – septembrie 2025, un tânăr de 29 de ani, din comuna Plopşoru ar fi indus-o şi menţinut-o în eroare, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase, în sensul că acesta ar suferi de anumite afecţiuni medicale, dar şi cu privire la faptul că femeia ar fi administratorul unei societăţi comerciale, înregistrată în Ungaria, care ar avea probleme cu legislaţia penală”, informează, miercuri, Poliţia judeţeană Gorj.

Femeia s-a împrumutat de bani pentru a-i trimite tânărului

Femeia a fost nevoită să se împrumute de la fiul său pentru a trimite banii ceruți. În urma investigațiilor, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința tânărului din Plopșoru, unde au descoperit probe și sume de bani.

Tânărul este cercetat pentru înșelăciune în formă continuată, fiind vizate 137 de acte materiale, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii situații.

”După efectuarea percheziţiei domiciliare, cel în cauză a fost condus la sediul poliţiei, în baza mandatului de aducere, emis de organele de cercetare penală, iar după audiere, faţă de acesta a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Miercuri, reţinutul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale”, precizează Poliţia Gorj.

